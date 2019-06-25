Серебряным призером Кубка мира по ММА стал боец из Костаная
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Кубок мира по ММА прошел в столице Азербайджана Баку 21-23 июня. В нем приняли участие бойцы из 17 стран мира, которые бились в октагоне за звание лучших на планете.
Спортсмен из Костаная, уроженец п. Кушмурун Жарас САМАТОВ выступал в весовой категории 71 кг и стал обладателем серебряной медали.
- В моей весовой категории было 11 человек, я провел 3 боя, - рассказал он "НГ". - В первом бою одержал победу техническим нокаутом над соперником из Азербайджана, во втором мне попался боец из Ирана, его тоже досрочно выиграл. В финале проиграл по очкам спортсмену из Кыргызстана, уступил по очкам совсем немного. Соревнования проходили до 2 часов ночи, так как было много участников. В целом организация турнира - на высшем мировом уровне.
На этом турнире костанайский файтер выполнил норматив мастера спорта по ММА.
Жарас Саматов в 2019 году также стал бронзовым призером Всероссийского турнира ACB по джиу-джитсу, ему было присвоено звание кандидата в мастера спорта. Кроме того, он имеет борцовскую базу греко-римского стиля и является кандидатом в мастера спорта по этому виду спорта. Ранее Саматов становился призером чемпионата Казахстана по национальному виду спорта жекпе-жек.
Сайчас Жарас Саматов представляет Костанайскую академию смешанных единоборств QAZAQ BATYRY.
Фото из личного архива
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