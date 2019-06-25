Серебряным призером Кубка мира по ММА стал боец из Костаная

Кубок мира по ММА прошел в столице Азербайджана Баку 21-23 июня. В нем приняли участие бойцы из 17 стран мира, которые бились в октагоне за звание лучших на планете.

Спортсмен из Костаная, уроженец п. Кушмурун Жарас САМАТОВ выступал в весовой категории 71 кг и стал обладателем серебряной медали.

- В моей весовой категории было 11 человек, я провел 3 боя, - рассказал он "НГ". - В первом бою одержал победу техническим нокаутом над соперником из Азербайджана, во втором мне попался боец из Ирана, его тоже досрочно выиграл. В финале проиграл по очкам спортсмену из Кыргызстана, уступил по очкам совсем немного. Соревнования проходили до 2 часов ночи, так как было много участников. В целом организация турнира - на высшем мировом уровне.

На этом турнире костанайский файтер выполнил норматив мастера спорта по ММА.

Жарас Саматов в 2019 году также стал бронзовым призером Всероссийского турнира ACB по джиу-джитсу, ему было присвоено звание кандидата в мастера спорта. Кроме того, он имеет борцовскую базу греко-римского стиля и является кандидатом в мастера спорта по этому виду спорта. Ранее Саматов становился призером чемпионата Казахстана по национальному виду спорта жекпе-жек.

Сайчас Жарас Саматов представляет Костанайскую академию смешанных единоборств QAZAQ BATYRY.

Фото из личного архива