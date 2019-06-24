У кого отключат электроэнергию на этой неделе в Костанае

С 24-го по 27 июня в связи с ремонтными работами на подстанциях у абонентов Костанайской горэлектросети будут отключать электроэнергию. Об этом сообщается на сайте акима города.

Иллюстративное фото ng.kz

ТП-67 (ремонтные работы на подстанции)

24 июня 2019 года с 10:00 до 17:30

КазГазТрансАймак по ул. Алтынсарина 130,

ТОО «Редан» по ул. Пушкина 55,

ТОО «ГеоПроЗем» по ул. Пушкина 59 а.

Спальный район:

ул. Алтынсарина 122,

ул. пушкина 59.

Частный сектор:

ул. Пушкина 39-49,

пр. Абая 163-169,

ул. Касымканова 70-74а.

Светофор: ул. Пушкина –ул. Абая

ТП-337 (ремонтные работы на подстанции)

25 июня 2019 года с 11:00 до 17:30

Прокуратура по ул. Алтынсарина 118 а,

музей им. Алтынсарина,

ЦОН по пр. Тәуеліздік 46,

банк Центр-Кредит,

ТЦ «Алтын-Орда»,

ШОД им. Алтынсарина.

ТП- 401 (ремонтные работы на подстанции)

26 июня 2019 года с 10:00 до 17:30

Полиграфия,

Почта - отделение № 7.

Спальный сектор:

ул. Мауленова 16а, 18, 18/1, 18/3, 20а, 22, 30Б,

пер. Уральский 8,10.

КТП- 800 (ремонтные работы на подстанции)

27 июня 2019 года с 10:00 до 17:30

Спальный сектор: