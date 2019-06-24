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У кого отключат электроэнергию на этой неделе в Костанае
24 июня 2019, 13:30 | ЖКХ
С 24-го по 27 июня в связи с ремонтными работами на подстанциях у абонентов Костанайской горэлектросети будут отключать электроэнергию. Об этом сообщается на сайте акима города.
Иллюстративное фото ng.kz
ТП-67 (ремонтные работы на подстанции)
24 июня 2019 года с 10:00 до 17:30
- КазГазТрансАймак по ул. Алтынсарина 130,
- ТОО «Редан» по ул. Пушкина 55,
- ТОО «ГеоПроЗем» по ул. Пушкина 59 а.
Спальный район:
- ул. Алтынсарина 122,
- ул. пушкина 59.
Частный сектор:
- ул. Пушкина 39-49,
- пр. Абая 163-169,
- ул. Касымканова 70-74а.
Светофор: ул. Пушкина –ул. Абая
ТП-337 (ремонтные работы на подстанции)
25 июня 2019 года с 11:00 до 17:30
- Прокуратура по ул. Алтынсарина 118 а,
- музей им. Алтынсарина,
- ЦОН по пр. Тәуеліздік 46,
- банк Центр-Кредит,
- ТЦ «Алтын-Орда»,
- ШОД им. Алтынсарина.
ТП- 401 (ремонтные работы на подстанции)
26 июня 2019 года с 10:00 до 17:30
- Полиграфия,
- Почта - отделение № 7.
Спальный сектор:
- ул. Мауленова 16а, 18, 18/1, 18/3, 20а, 22, 30Б,
- пер. Уральский 8,10.
КТП- 800 (ремонтные работы на подстанции)
27 июня 2019 года с 10:00 до 17:30
Спальный сектор:
- ул. Гагарина 195,197,199,
- мкр.»Элитный» - квартал 75.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
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