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olegggon
Дети попрошайки заполонили Костанай
antonK: некоторых урны с пломбами, их хорошо видно, а у кого-то нет Да и пломбы наверное не проблема. Утром поставил, вечером снял.
24.06.19 16:40
antonK
Дети попрошайки заполонили Костанай
у некоторых урны с пломбами, их хорошо видно, а у кого-то нет пломб. Вообще странная "мода"; не верю я этим волонтерам
24.06.19 15:39
ZXC
Дети попрошайки заполонили Костанай
Да и не понятно, реальным людям собирают или опять очередной способ изъятия лишних денег у населения.
24.06.19 15:35
arman_kst
Три человека получили тяжелые травмы из-за взрыва в Арыси. Весь город эвакуируют
Чтобы осколками не пострадали люди
24.06.19 15:07
drakon
На ст. Тобол установлена мемориальная доска с именем ветерана Великой отечественной войны Назара Досумова
Это, что новое зданин ЛОВД - построили? Помню,ЛОВД - было в здании Вокзала. С торцевой стороны, левой... 8-)
24.06.19 15:00
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У кого отключат электроэнергию на этой неделе в Костанае

24 июня 2019, 13:30 |  ЖКХ

С 24-го по 27 июня в связи с ремонтными работами на подстанциях у абонентов Костанайской горэлектросети будут отключать электроэнергию. Об этом сообщается на сайте акима города.

Иллюстративное фото ng.kz

ТП-67 (ремонтные работы на подстанции)

24 июня 2019 года с 10:00 до 17:30 

  • КазГазТрансАймак  по ул. Алтынсарина  130,
  • ТОО «Редан» по ул. Пушкина 55,
  • ТОО «ГеоПроЗем»  по ул. Пушкина 59 а.

Спальный район:

  • ул. Алтынсарина  122,
  • ул. пушкина 59.

Частный сектор:

  • ул. Пушкина 39-49,
  • пр. Абая 163-169,
  • ул. Касымканова 70-74а.

Светофор: ул. Пушкина –ул. Абая

ТП-337 (ремонтные работы на подстанции)

25 июня 2019 года с 11:00 до 17:30 

  • Прокуратура по ул. Алтынсарина 118 а,
  • музей им. Алтынсарина,
  • ЦОН по пр. Тәуеліздік  46, 
  • банк Центр-Кредит,
  • ТЦ «Алтын-Орда»,
  • ШОД им. Алтынсарина.

ТП- 401 (ремонтные работы на подстанции)

26 июня 2019 года с 10:00 до 17:30 

  • Полиграфия,
  • Почта  - отделение № 7.

Спальный сектор:

  • ул. Мауленова 16а, 18, 18/1, 18/3, 20а, 22, 30Б,
  • пер. Уральский 8,10.

КТП- 800 (ремонтные работы на подстанции)

27 июня 2019 года с 10:00 до 17:30 

Спальный сектор:

  • ул. Гагарина 195,197,199, 
  • мкр.»Элитный» - квартал 75.
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