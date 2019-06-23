Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в антироссийских футболках
Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с лозунгами, направленными против политики России, сообщает РБК со ссылкой на «Грузия Online».
Фото с официальной страницы ФК "Торпедо Кутаиси" в Facebook
Издание отмечает, что в подобных майках в субботу на поле появились футболисты кутаисского «Торпедо», «Рустави» и тбилисского «Локомотива».
Футболисты «Торпедо» вышли на матч против «Сиони» в черных футболках, на которых было написано, что часть Грузии «оккупирована Россией». Игра завершилась победой кутаисской команды со счетом 7:0.
Игроки «Локомотива» и «Рустави», проводившие встречу в Тбилиси, появились на поле в белых футболках, на которых также были нанесены надписи с протестами против «российской оккупации». Матч завершился вничью 1:1.
В Грузии с 20 июня проходят массовые акции протеста, которые начались после визита в Тбилиси депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия он занял кресло спикера грузинского парламента, чем вызвал возмущение оппозиционных политиков.
Комментируя ситуацию, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом и оккупантом», заявив, что раскол в стране играет Москве «на руку».
Россия приостановила авиаперелеты в Грузию.
Журналисты РБК отправили запрос в УЕФА и федерацию футбола Грузии по поводу правомерности использования политических лозунгов на футболках во время матчей национального первенства.
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