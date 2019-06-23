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Николай ВОРОНИН: Золотые слова
и с плакатами, пусть пустой лист или за свободу не важно чего, могу стоять спокойно, демосы по хлеще проходят. Так в вкратце о свободе слова волеизлияния. 8-)
23.06.19 23:21
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Николай ВОРОНИН: Золотые слова
Victor Yang: . Даты, в которые призвано отдыхать, в т.ч., и культурно, превращаются в даты с риском для здоровья и просто с неприятными событиями. Если это делать систематически, недовольными...
23.06.19 23:13
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Николай ВОРОНИН: Золотые слова
elektron: то народ сам не видит и не понимает, что происходит? Нет в плане организации такого понятия - "народ". Народ - неорганизованная толпа. И если нет лидера - пошумят кучкой 10-20...
23.06.19 23:04
Victor Yang
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Ваш земляк: в праздничные дни эти самые митинги ещё больше цепляют Власть? Я бы сказал - дискредитируют. Даты, в которые призвано отдыхать, в т.ч., и культурно, превращаются в даты с риском для...
23.06.19 22:53
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elektron: сравнивать то было бы что Да одно и то же - государственная идеологическая икона. Может и более научное определение есть. В Турции Ататюрк, в Северной Корее - Ким Ир Сен - та же...
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Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в антироссийских футболках

23 июня 2019, 22:43 |  Спорт

Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с лозунгами, направленными против политики России, сообщает РБК со ссылкой на «Грузия Online».

 

Фото с официальной страницы ФК "Торпедо Кутаиси" в Facebook

Издание отмечает, что в подобных майках в субботу на поле появились футболисты кутаисского «Торпедо», «Рустави» и тбилисского «Локомотива».

Футболисты «Торпедо» вышли на матч против «Сиони» в черных футболках, на которых было написано, что часть Грузии «оккупирована Россией». Игра завершилась победой кутаисской команды со счетом 7:0.

Игроки «Локомотива» и «Рустави», проводившие встречу в Тбилиси, появились на поле в белых футболках, на которых также были нанесены надписи с протестами против «российской оккупации». Матч завершился вничью 1:1.

В Грузии с 20 июня проходят массовые акции протеста, которые начались после визита в Тбилиси депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия он занял кресло спикера грузинского парламента, чем вызвал возмущение оппозиционных политиков.

Комментируя ситуацию, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом и оккупантом», заявив, что раскол в стране играет Москве «на руку».

Россия приостановила авиаперелеты в Грузию.

Журналисты  РБК отправили запрос в УЕФА и федерацию футбола Грузии по поводу правомерности использования политических лозунгов на футболках во время матчей национального первенства.

Интересно, что "Торпедо Кутаиси" является соперником шымкентского "Ордабасы" по первому отборочному раунду Лиги Европы. 11 июля команды встретятся в Алматы, а через неделю - в Кутаиси. Победитель пары затем встретится с чешским "Млада-Болеславом". 
 
 
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