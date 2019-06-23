"Тобол" победил "Окжетпес" и лишил "Астану" единоличного лидерства в КПЛ

Футболисты "Тобола" победили кокшетауский "Окжетпес" в домашнем матче 15-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 23 июня, в Костанае и завершилась со счетом 2:0.

На 57-й минуте у "Тобола" на замену вышел ивуарийский форвард Сенин Себаи, а на 58-й он открыл счет.

Второй мяч костанайцев на 69-й забил капитан Азат Нургалиев.

С 35 очками "Тобол" идет вторым, уступая по дополнительным показателям "Астане", но при этом костанайцы провели 15 матчей, а столичный клуб - 17. Восьмое место с 15 баллами занимает "Окжетпес".

Фото Николая СОЛОВЬЕВА