Читательский рейтинг
"Тобол" победил "Окжетпес" и лишил "Астану" единоличного лидерства в КПЛ
23 июня 2019, 21:39 | Спорт
Футболисты "Тобола" победили кокшетауский "Окжетпес" в домашнем матче 15-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 23 июня, в Костанае и завершилась со счетом 2:0.
На 57-й минуте у "Тобола" на замену вышел ивуарийский форвард Сенин Себаи, а на 58-й он открыл счет.
Второй мяч костанайцев на 69-й забил капитан Азат Нургалиев.
С 35 очками "Тобол" идет вторым, уступая по дополнительным показателям "Астане", но при этом костанайцы провели 15 матчей, а столичный клуб - 17. Восьмое место с 15 баллами занимает "Окжетпес".
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Последние новости
23.06.19 09:14 Сбросы сточных вод в Костанае и Аркалыке осуществляются без очистки - министр энергетики РК
23.06.19 08:39 В Актобе на председателя избирательного участка наложен штраф за "нанесение вреда здоровью" наблюдателя
23.06.19 07:33 NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе
23.06.19 06:36 Николай ВОРОНИН: Золотые слова
22.06.19 08:20 «Многим снимкам позавидовал бы National Geographic» - выставку из дома-музея знаменитого фотографа открыли в Костанае
22.06.19 07:48 "Круто, ты попал на TV!" - популярным телешоу посвятят "Ночь в Доме Дружбы" в Костанае
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
"Нужные деньги"
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
Сейчас на сайте
Гостей: 118
Пользователей: 2
Всего: 120
Вы гость здесь
Пользователей: 2
Всего: 120
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Николай ВОРОНИН: Золотые слова
и с плакатами, пусть пустой лист или за свободу не важно чего, могу стоять спокойно, демосы по хлеще проходят. Так в вкратце о свободе слова волеизлияния. 8-)
Николай ВОРОНИН: Золотые слова
Victor Yang: . Даты, в которые призвано отдыхать, в т.ч., и культурно, превращаются в даты с риском для здоровья и просто с неприятными событиями. Если это делать систематически, недовольными...
Николай ВОРОНИН: Золотые слова
elektron: то народ сам не видит и не понимает, что происходит? Нет в плане организации такого понятия - "народ". Народ - неорганизованная толпа. И если нет лидера - пошумят кучкой 10-20...
Николай ВОРОНИН: Золотые слова
Ваш земляк: в праздничные дни эти самые митинги ещё больше цепляют Власть? Я бы сказал - дискредитируют. Даты, в которые призвано отдыхать, в т.ч., и культурно, превращаются в даты с риском для...
Николай ВОРОНИН: Золотые слова
elektron: сравнивать то было бы что Да одно и то же - государственная идеологическая икона. Может и более научное определение есть. В Турции Ататюрк, в Северной Корее - Ким Ир Сен - та же...