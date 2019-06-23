В Актобе на председателя избирательного участка наложен штраф за "нанесение вреда здоровью" наблюдателя

Суд в Актобе 21 июня наложил штраф на председателя одного из избирательных участков города за нанесение "умышленного легкого вреда здоровью" независимой наблюдательнице на выборах президента 9 июня, сообщает Радио Азаттык. По данным пресс-службы областного суда Актобе, Орал Сенгалиев обязан выплатить 37 875 тенге.

Фото Радио Азаттык

По словам независимой наблюдательницы Райгуль Азикиной, 9 июня Сенглаиев не пустил ее на участок №99.

- Он отрицал, что у независимых наблюдателей есть право находиться на участке до четырех часов, и вывел меня наружу. Я снова попыталась зайти, сказав, что его действия являются незаконными. Председатель закрыл передо мной дверь, прищемил мне ногу. Это произошло около 20:00 в день президентских выборов, - рассказала Азикина.

Наблюдательница вызвала полицию, была проведена медицинская экспертиза. Дело рассматривал городской специализированный административный суд. По имеющейся информации, во время слушания Сенгалиев "признал вину". Получить его комментарии Азаттыку не удалось. Решение суда пока не вступило в силу.

Согласно официальным итогам, победу на выборах одержал Касым-Жомарт Токаев (70,96 процента голосов). О том, что некоторым наблюдателям на президентских выборах чинили препятствия, а также о зафиксированных нарушениях Азаттык писал ранее. Генеральная прокуратура 19 июня заявила, что не выявила нарушений, которые поставили бы под сомнение итоги голосования.