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"Казахфильм": Платные кастинги по стране проводит не киностудия, а мошенники

22 июня 2019, 10:19 |  Общество

Мошенники проводят якобы кастинги на проекты "Казахфильма" в разных городах страны и требуют у участников деньги, а также принуждают их оплачивать платные курсы актёрского мастерства, сообщает informburo со ссылкой на сайт киностудии.

Иллюстративное фото с сайта grani.lv

"Просим наших соотечественников быть бдительными и не становиться жертвами подобной преступной деятельности", – говорится в сообщении.

На сайте компании появилось предупреждение, что АО "Казахфильм" имени Айманова никогда не требует деньги за участие в кастингах на фильмы киностудии, а также за участие в любых подготовительных этапах перед съёмками картин. Участие абсолютно во всех кастингах киностудии бесплатное.

"В случае, если вы либо кто-то из ваших близких или знакомых стал жертвой подобного мошенничества с использованием имени "Казахфильма", просьба немедленно сообщить об этом в пресс-службу киностудии по следующим контактам: 8 (727) 302-14-37, "" class=norm>press@kazakhfilmstudios.kz", – указали на сайте компании.

В частности в Семее школьникам предлагают проходить платные курсы для получения роли в фильме, передаёт Arnapress.kz.

Жительница Семея рассказала, что зимой в школу, где учатся её дети, приходил мужчина, который представился сотрудником киностудии "Казахфильм". Он предложил ученикам заполнить анкеты для участия в кастинге на роль в фильме. А недавно ей позвонила девушка, которая сообщила, что её дочери прошли кастинг и приглашаются для съёмок в кино.

Далее "продюсеры" предложили пройти платные курсы, после которых можно будет претендовать на получение каких-либо ролей. Один месяц курсов стоит 20 тысяч тенге. Обучаться нужно обязательно четыре месяца.

"Последний общеказахстанский народный кастинг был на проект "Касымхан". Но там, естественно, никакие платные курсы никому не навязывались, то есть это был просто кастинг. Платные курсы мы никому не предлагаем", – прокомментировала сотрудница пресс-службы киностудии Гульажар Машрапова.

Оказалось, что платные курсы предлагает школьникам продюсерский центр, название которого созвучно с названием киностудии.

Мошенники звали на кастинг от имени НТК. Для допуска к кастингу на роли в одном из сериалов мошенники требовали перечислить на онлайн-кошелёк деньги.
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