Международный день борьбы с наркоманией отметили в Костанае
Александр ЗАЙКОВ
Мероприятие под лозунгом "Я выбираю жизнь" 21 июня провело совместно с дворовыми клубами и НПО "Юные лидеры Казахстана" управление по противодействию наркопреступности департамента полиции. Оно проходило в обычном дворе в районе КЖБИ.
Перед детьми выступили представители спецподразделения СОБР, которые рассказали о своей аммуниции и продемонстрировали приемы задержания правонарушителей.
Затем начались соревнования между дворовыми командами.
Танцевальные батлы, эстафеты, конкурс "Угадай мелодию"...
После окончания мероприятия каждого участника поощрили шоколадкой. Всем командам вручили грамоты и маленькие кубки. Победителем стала команда под названием «Дети солнца».
- Летом, когда многие школы не работают, мы проводим такие вот мероприятия для детей, – комментирует оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Айгуль ЕРАДИЛОВА. – На следующей неделе запланирован выезд в оздоровительный лагерь Бакирова. Там и сироты находятся. Дети - это группа риска, важно,чтобы наркомания их не коснулась.
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arman_kst: За Казахстан есть что сказать? Не? [Исправлено: Dron, 21.06.2019 - 22:37]