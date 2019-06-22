Международный день борьбы с наркоманией отметили в Костанае

Мероприятие под лозунгом "Я выбираю жизнь" 21 июня провело совместно с дворовыми клубами и НПО "Юные лидеры Казахстана" управление по противодействию наркопреступности департамента полиции. Оно проходило в обычном дворе в районе КЖБИ.

Перед детьми выступили представители спецподразделения СОБР, которые рассказали о своей аммуниции и продемонстрировали приемы задержания правонарушителей.

Затем начались соревнования между дворовыми командами.

Танцевальные батлы, эстафеты, конкурс "Угадай мелодию"...

После окончания мероприятия каждого участника поощрили шоколадкой. Всем командам вручили грамоты и маленькие кубки. Победителем стала команда под названием «Дети солнца».

- Летом, когда многие школы не работают, мы проводим такие вот мероприятия для детей, – комментирует оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Айгуль ЕРАДИЛОВА. – На следующей неделе запланирован выезд в оздоровительный лагерь Бакирова. Там и сироты находятся. Дети - это группа риска, важно,чтобы наркомания их не коснулась.