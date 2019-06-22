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таноми52
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Dron: А можно еще подтолкнуть пенсионеров к рождаемости простимулировав их например дополнительными надбавками к пенсии за второго и третьего ребенка пацталом :lol: :lol: :lol:
22.06.19 00:31
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Брусчатку только пора менять Алекс, так много было посетителей,на Експе, что брусчатку всю - стёрли... :-o :lol:
21.06.19 23:12
Dron
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
maxsaf: Рождаемость то не учли. И пенсионеры остаются А можно еще подтолкнуть пенсионеров к рождаемости простимулировав их например дополнительными надбавками к пенсии за второго и третьего...
21.06.19 22:50
Dron
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Ваш земляк: И как на это влияет перемена алфавита и различные переименования? Связаны ли они? Вот в чём вопрос.. Конечно же нет, при чём здесь все эти факторы? Люди просто уезжают. Это нормальный...
21.06.19 22:42
Dron
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
arman_kst: За Казахстан есть что сказать? Не? [Исправлено: Dron, 21.06.2019 - 22:37]
21.06.19 22:36
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Международный день борьбы с наркоманией отметили в Костанае

Александр ЗАЙКОВ

21 июня 2019, 22:35 |  Общество

Мероприятие под лозунгом "Я выбираю жизнь" 21 июня провело совместно с дворовыми клубами и НПО "Юные лидеры Казахстана" управление по противодействию наркопреступности департамента полиции. Оно проходило в обычном дворе в районе КЖБИ.

Перед детьми выступили представители спецподразделения СОБР, которые рассказали о своей аммуниции и продемонстрировали приемы задержания правонарушителей.

Затем начались соревнования между дворовыми командами.

Танцевальные батлы, эстафеты, конкурс "Угадай мелодию"... 

После окончания мероприятия каждого участника поощрили шоколадкой. Всем командам вручили грамоты и маленькие кубки. Победителем стала команда под названием «Дети солнца».

- Летом, когда многие школы не работают, мы проводим такие вот мероприятия для детей, – комментирует оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Айгуль ЕРАДИЛОВА. – На следующей неделе запланирован выезд в оздоровительный лагерь Бакирова. Там и сироты находятся. Дети - это группа риска, важно,чтобы наркомания их не коснулась. 
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