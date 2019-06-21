Жара и ветер ожидают жителей Костанайской области

По прогнозам синоптиков, в связи с прохождением атмосферных фронтов, погода в ближайшие три дня ожидается переменчивой, особенно в плане осадков.

Фото Ксении РЕБИК



В субботу, 22 июня, по области ночью будут идти небольшие кратковременные дожди, сопровождаемые грозами. Воскресный день ожидается безоблачным, а в понедельник, 24 июня, вновь возможен небольшой дождь с грозой.

- Ночи в конце этой недели и начале следующей будут относительно прохладными, а дни жаркими,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - В субботу ночью прогнозируем 10-15, местами 18 градусов, днем — 22-27, местами 32 °С. В Воскресенье ночь будет немного прохладнее — 7-12 градусов, а по северо-востоку области всего 4 градуса. Днем термометры покажут 27-32, местами 35 °С. В понедельник температура воздуха будет расти. Ночью ожидается 13-18, а днем 30-35, местами 38 °С.

Ветер в эти дни будет северо-западным, скоростью 9-14 м/с. Но при грозах он может усиливаться: в субботу - до 18 м/с, в понедельник до 15-20 м/с.