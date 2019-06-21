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сайлау курманов
Ущерб от коррупции при строительстве дорог составил 2,7 миллиарда тенге
При огромном желании власть могла бы на корню искоренить коррупцию, но этого не делает, почему? Если все поголовно декларировали свои покупки и налоговики следили и требовали отчёт за каждое...
21.06.19 22:03
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Был вчера и сегодня в Хан Шатыре, Пирамиде, Байтереке, окенариуме, Ну по проспектам разным.. Вокзал Нурсултан Нурлы жол. Експо,сфера, ну ниче вообще. Алекс, как ты за 1 сутки, успел...
21.06.19 21:57
сайлау курманов
Нас ждет еще один кризис - кадровый
Это просто ужасно! Столько народу уехали, просто представить страшно.
21.06.19 21:55
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Похоже что ты сьел булочку с плесенью. Или грек так и не дал справку?
21.06.19 21:49
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Я же олигарх. Ну тем более, должен личный фотограф - быть... :lol: [Исправлено: drakon, 21.06.2019 - 21:37]
21.06.19 21:36
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Жара и ветер ожидают жителей Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

21 июня 2019, 17:04 |  Общество

По прогнозам синоптиков,  в связи с прохождением атмосферных фронтов, погода в ближайшие три дня ожидается переменчивой, особенно в плане осадков. 

Фото Ксении РЕБИК

В субботу, 22 июня, по области ночью будут идти небольшие кратковременные дожди, сопровождаемые грозами. Воскресный день ожидается безоблачным, а в понедельник, 24 июня, вновь возможен небольшой дождь с грозой.

- Ночи в конце этой недели и начале следующей будут относительно прохладными, а дни жаркими,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - В субботу ночью прогнозируем 10-15, местами 18 градусов, днем — 22-27, местами 32 °С. В Воскресенье ночь будет немного прохладнее — 7-12 градусов, а по северо-востоку области всего 4 градуса. Днем термометры покажут 27-32, местами 35 °С. В понедельник температура воздуха будет расти. Ночью ожидается 13-18, а днем 30-35, местами 38 °С.

Ветер в эти дни будет северо-западным, скоростью 9-14 м/с. Но при грозах он может усиливаться: в субботу - до 18 м/с, в понедельник до 15-20 м/с.
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