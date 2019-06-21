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26 жилых домов и 3 организации останутся без холодной воды на один день в Костанае
21 июня 2019, 16:16 | ЖКХ
Отключение связано с реконструкцией водопровода по ул. Киевская в границах улиц Кобланды батыра и Каирбекова. Об этом сегодня, 21 июня, сообщили в пресс службе ГКП «Костанай-Су».
Фото: st-gdefon.gallery.world
Подача питьевой воды будет прекращена 24 июня с 8.00 до 22.00. На этот срок 26 жилых домов и 3 социальных объекта останутся без холодной воды. ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причиненные неудобства.
Жилые дома:
- ул. Кобланды батыра 26, 26/2, 30, 30а, 32, 32/1, 26/1, 32, 34, 36, 30/1.
- ул. Каирбекова 373, 377, 371/1, 376, 369/1, 375/1, 367а.
- ул. Киевская 24, 24/1, 22, 7/1, 18/1, 18/2, 24/1; 26;
Социальные объекты:
- ул. Кобланды батыра 28 (Школа-гимназия №3),
- ул. Киевская 20 (Детский сад №23),
- ул. Каирбекова 367 «А».
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