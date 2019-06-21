«Как хотят поставили, как хотят прикрутили», - в Костанае обсудили новые правила по эксплуатации аттракционов

В Казахстане еще в прошлом году вступили в силу технические регламенты Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» и «О безопасности оборудования для детских игровых площадок». Но до октября 2019 года и до июня 2020 года установлен переходный период для исполнения этих регламентов.

Кроме того, с 1 июля этого года вводится в действие Национальный стандарт РК «Безопасность аттракционов. Требования безопасности при вводе в эксплуатацию и эксплуатации аттракционов», который был разработан 10 июня.

Согласно этим требованиям владельцы аттракционов должны произвести их монтаж, техническое освидетельствование, получить разрешение на эксплуатацию от аккредитованной компании и поставить на учет в местных исполнительных органах. О том, как исполнять этот стандарт костанайским владельцам аттракционов речь шла сегодня, 21 июня, на совещании в Национальной палате предпринимателей «Атамекен».

- Настоящий стандарт распространяется на механизированные аттракционы поступательного движения (в том числе с использованием воды), вращательного движения, аттракционы механизированные сложного движения, автодромы и картинги, немеханизированные аттракционы, аттракционы для детей, аттракционы надувные, в том числе батуты надувные горки, лабиринты, - сообщила на совещании ведущий специалист КФ РГП «Казахстанский институт стандартизации» Асель МУКАШЕВА. - Настоящий стандарт разработан для всех субъектов, осуществляющих эксплуатацию аттракционов, независимо от форм собственности.

На совещании присутствовали представители НПП и владельцы аттракционов, у которых возникло много вопросов по новому стандарту. В частности, где найти аккредитованную лабораторию, которая будет выдавать сертификат на эксплуатацию, кто будет входить в комиссию, дающую заключение об исправности аттракционов и в какой отдел акимата обращаться при постановке аттракционов на учет? Как выяснилось, ответов на эти вопросы пока нет.

- Аккредитованных лабораторий в Казахстане нет, - признал руководитель департамента Комитета технического регулирования МИР РК по Костанайской области Дамир МОЛДАГАЛИЕВ. – Но к осени они должны появиться. Сейчас, насколько я знаю, наши предприниматели берут разрешение в Москве и других российских городах. Какой отдел в акимате города или области будет ставить аттракционы на учет, пока тоже не решено.

Еще более непонятная ситуация с комиссией, осматривающей аттракционы. Согласно новому стандарту владелец аттракционов сам решает, кого в нее включить – от электрика до пожарного.

- Если ваш аттракцион работает от электричества, включаете электрика, представителя по ЧС, можно включить представителя филиала Казгидромета, - пояснил Молдагалиев. – Владелец сам должен решить, кто из специалистов ему необходим, чтобы проверить его аттракцион. После этого акимат выдает разрешение на землю и на установку аттракционов. Почему сам владелец назначает себе комиссию? Потому что ему виднее, кто ему из специалистов нужен, и ему в дальнейшем нести ответственность за эксплуатацию аттракционов.

Предприниматели интересовались, как будет действовать стандарт для тех, чьи аттракционы уже работают. Ответить на него на совещании пока не смогли. Один из владельцев сообщил, что ему пришлось брать разрешение в Москве из-за отсутствия аккредитованных лабораторий в Казахстане, согласования обошлись ему в 4 млн тенге. Дамир Молдагалиев привел в пример владельца аттракциона London Bus, у которого были проблемы с эксплуатацией автобуса, но в итоге он получил разрешение. Как выяснилось, за официальную «бумажку» ему пришлось заплатить около 1 млн тенге в российской лаборатории. Так что процедура эта весьма дорогостоящая.

- Вы поймите, мы сейчас просто хотим обратим внимание владельцев аттракционов на то, что существует такой стандарт и что они должны работать, чтобы его исполнять, - подытожил Молдагалиев. – Не думаю, что предпринимателей начнут штрафовать с 1 июля. Просто мы должны прийти к исполнению регламента, потому что эксплуатацию аттракционов никто не контролирует с 1992 года. Получается – как хотят поставили, как хотят прикрутили, никто не проверяет, а несчастных случаев становится больше.

В общем, как на практике будет работать новый стандарт для владельцев аттракционов при отсутствии аккредитованных лабораторий и без определения конкретного отдела акимата, который будет выдавать разрешения на их установку, так и осталось загадкой. Хотя до вступления стандарта в силу всего 10 дней.