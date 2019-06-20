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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Вот - приехал, припарковался. c.radikal.ru Пошёл в кондитерскую, кофе наверное пить будет,с булочкой... :lol: :oops:
20.06.19 17:31
директор пляжа
"Может, хватит уже?". Перуашев упрекнул чиновников в любви к роскоши
Они все взяли и послушали: ладно, Аза, не будем не будем. Ну нет так нет, и уехали на своих 200
20.06.19 16:41
alex_60
На пожар в подвале новостройки в микрорайоне Юбилейный прибыли специалисты газо-дымо-защитной службы
drakon: ещё дом - не заселил, наверное кто-то уже заселился. в подвал. так думаю.
20.06.19 14:44
drakon
На пожар в подвале новостройки в микрорайоне Юбилейный прибыли специалисты газо-дымо-защитной службы
Алекс, ещё дом - не заселил, а уже Пожар. Так, что нашему Пожарнику ещё далеко - до ваших... :-o
20.06.19 13:39
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: есть банки,которые с - закручивающимися крышками. Проблемм с этим - нету... можно, только надо смотреть чтобы крышки с резинкой внутри были. или ты имел ввиду купить банку с огурцами,...
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Экс-игрок "Астаны" и "Тобола" озвучил зарплату легионеров команды и сумму призовых от участия в Лиге чемпионов

20 июня 2019, 15:07 |  Спорт

Бывший футболист "Астаны" Аздрен Лулаку рассказал румынскому изданию Prosport о зарплатах легионеров в столичном клубе и сумме призовых от игр в Лиге чемпионов.  

Фото: huff.ro

"Иностранцы получают около 60 тысяч евро в месяц. И призовые в Лиге чемпионов очень высокие. Платят 30-40-60 тысяч евро. За попадание в Лигу чемпионов каждый игрок получает по 100 тысяч евро, за победу - по 15 тысяч евро", - отметил 31-летний Лулаку.

Как известно, Лулаку в декабре 2016 года подписал двухгодичный контракт с "Астаной" с ежемесячным окладом 40 тысяч евро. Однако совершенно не вписался в игровую концепцию команды, сыграв 17 игр и забив всего один гол. Как итог, в июле 2017-го он был передан в аренду "Тоболу" до 31 декабря. Но и в костанайской команде нападающий не заиграл, не забив ни одного гола в 13 матчах. По завершении сезона албанский легионер покинул КПЛ. Сейчас он выступает за румынский клуб "Астра".
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