Экс-игрок "Астаны" и "Тобола" озвучил зарплату легионеров команды и сумму призовых от участия в Лиге чемпионов
Бывший футболист "Астаны" Аздрен Лулаку рассказал румынскому изданию Prosport о зарплатах легионеров в столичном клубе и сумме призовых от игр в Лиге чемпионов.
Фото: huff.ro
"Иностранцы получают около 60 тысяч евро в месяц. И призовые в Лиге чемпионов очень высокие. Платят 30-40-60 тысяч евро. За попадание в Лигу чемпионов каждый игрок получает по 100 тысяч евро, за победу - по 15 тысяч евро", - отметил 31-летний Лулаку.
Как известно, Лулаку в декабре 2016 года подписал двухгодичный контракт с "Астаной" с ежемесячным окладом 40 тысяч евро. Однако совершенно не вписался в игровую концепцию команды, сыграв 17 игр и забив всего один гол. Как итог, в июле 2017-го он был передан в аренду "Тоболу" до 31 декабря. Но и в костанайской команде нападающий не заиграл, не забив ни одного гола в 13 матчах. По завершении сезона албанский легионер покинул КПЛ. Сейчас он выступает за румынский клуб "Астра".
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