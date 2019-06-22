"Круто, ты попал на TV!" - популярным телешоу посвятят "Ночь в Доме Дружбы" в Костанае

Традиционная акция пройдет во вторник, 25 июня, в областном Доме Дружбы по ул. Алтынсарина, 115. В этом году ее посвятили популярным телепередачам.

Фото из архива "НГ"

- Мы собрали свою сетку вещания. Будет специальный выпуск интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?", - рассказала "НГ" пресс-секретарь Дома Дружбы Дарья ЩЕРБАКОВА. - Разрешается организовать свою команду и побороться за звание "самых умных костанайцев". Для этого нужно собрать единомышленников (в команде 6 человек), подать заявку на участие по номеру 50-10-30 и прийти 25 июня на игру! Количество команд ограничено. Кроме того, в программе работа студии программы "Жить здорово". Там можно будет измерить давление, узнать историю Костанайского медицинского колледжа. Ему в этом году 90 лет. Передача "Модный приговор" научит разбираться в этнических модных тенденциях. Мы готовы помочь пополнить кулинарный багаж знаний костанайцев благодаря мастер-классам приготовления сыроедческих десертов, а также натуральных соков и смузи. Костанайцев, которые смогут победить в нашей версии телепередачи "Кто хочет стать милионером?", ждут небольшие призы.

Также в программе "Играй, гармонь", ярмарка хэндмейдеров, фотозоны и другие развлечения.

Ночь в Доме Дружбы начнётся в 18.30, работа площадок - с 19.00 до 22.00. Вход свободный.