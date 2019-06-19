Температура будет расти, а осадки пойдут на спад - прогноз погоды на территории Костанайской области

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня, 20-22 июня, по области местами будут идти небольшие кратковременные дожди с грозами. Воскресенье, 23 июня, ожидается без осадков. Но, в дальнейшем погода все же будет сохранять неустойчивый характер.

Фото Ксении РЕБИК



- Температура воздуха в ближайшие дни будет повышаться, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Татьяна КОСЕНКО. - Ночами в четверг и пятницу, 20-21 июня, ожидается 8-13, местами 16 °С. Дни будут очень теплыми - столбики термометров поднимутся до 23-28, местами 31 градуса. В субботу температура будет держаться примерно в тех же границах - 7-12, местами 15 градусов ночью и 22-27, местами 30 градусов днем. Ночью 23 июня температура будет колебаться от 10 до 15 градусов. А вот воскресный день ожидается по-настоящему жарким: 27-32, местами 35 °С.

В четверг ветер постепенно сменит направление с юго-западного на северо-западное, которое сохранится до конца недели. Скорость ветра во второй половине недели составит 9-14 м/с, причем 20-22 июля во время грозы возможны порывы до 15-20 м/с.