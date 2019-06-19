Придать особый статус семьям с детьми-инвалидами предложили в Казахстане
Придать особый статус семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, предложили депутаты Мажилиса, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото: pexels.com
Мажилисмен Магеррам Магеррамов обратился с депутатским запросом к вице-премьеру Гульшаре Абдыкаликовой.
"Каждый ребенок имеет право на особую заботу и защиту. Но есть дети, у которых физическое и умственное состояние требует повышенного к ним внимания со стороны государства, как и в целом к семьям, воспитывающим ребенка или детей с инвалидностью. Для родителей мир сужается до круглосуточной заботы о детях с инвалидностью. Ежедневные проблемы и забота о таких детях являются сильной психологической нагрузкой для родителей. Поэтому важно помогать семьям с детьми с инвалидностью, чтобы не допускать психологического падения до чувства отчаяния и социальной безысходности", - сказал Магеррам Магеррамов.
Он отметил, что каждый год для получения специальных социальных услуг дети с инвалидностью должны проходить обследования и сдавать множество разных анализов.
"Каждый год необходимо проходить психиатра, кожно-венерологический диспансер и фтизиатра, то есть каждый год требуется флюорографическое обследование. Каждый год родителям с особенными детьми приходится проходить все эти инстанции, каждый год родители, мучаясь, делают эти обследования. А когда дети становятся старше, данные процедуры становятся сложнее. К тому же все эти процедуры приходятся на начало года, то есть на зимний период", - добавил депутат.
К ряду озвученных проблем мажилисмен добавил вопрос обеспечения колясками. Депутат считает, что инвалидные коляски следует выдавать с учетом заболевания ребенка и пересмотреть срок их эксплуатации.
"Следует также обратить внимание на решение следующих проблем: пересмотреть порядок выдачи специальной ортопедической обуви, с учетом ее качества, рассмотреть вопрос открытия в детских садах групп для детей с инвалидностью с сохраненным интеллектом, вернуть полный объем учебных часов для детей с обучением на дому, на сегодня произошло их сокращение, и повысить качество образования.
Предлагаем рассмотреть вопрос возможности получения пособий и по потере кормильца, и по инвалидности. На сегодня в случае потери кормильца можно получать только один вид пособия, либо по потере кормильца, либо по инвалидности", - отметил депутат.
Кроме того, было предложено провести оснащение в больницах отделений неврологии, пульмонологии и реанимации аппаратами искусственной вентиляции легких, провести объективный анализ и расширить списки орфанных препаратов с учетом всех категорий заболеваний детей с инвалидностью.
"Следует придать особый статус семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Предлагаем снизить возраст выхода на пенсию для родителя, воспитывающего ребенка с инвалидностью, а также рассмотреть возможность введения сокращенного рабочего дня одному из родителей с учетом ежедневных колоссальных психоэмоциональных и физических нагрузок, так как человек с инвалидностью требует постоянной и круглосуточной заботы.
Пересмотреть порядок оформления опекунства. На сегодня эта процедура занимает до девяти месяцев. На этот период семьи остаются без финансовой поддержки. Особенно тяжело в этой ситуации неполным семьям", - добавил Магеррамов.
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