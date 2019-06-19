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Горячую воду на четыре дня отключат во всем Костанае
19 июня 2019, 13:09 | ЖКХ
Отключение связано с приостановкой подачи товарного газа для ГКП "КТЭК" костанайским производственным филиалом АО "КазТрансГаз Аймак". Об этом сегодня, 19 июня, сообщили в пресс-службе ГКП.
Иллюстративное фото vop.ru
Подачу газа для тепловиков приостановят 1 июля в 7.00. Возобновят подачу спустя три дня, 4 июля, в 12.00.
В филиале "КазТрансГаз Аймак" отмечают, что ремонтные работы являются плановыми и направлены на обеспечение безаварийной и бесперебойной подачи газа потребителям Костанайской области.
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75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Источник:www.ng.kz Так-то, 22 июня 2019 года - 78 годовщина начала ВОВ.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: я имел ввиду - общий срок. С момента - производства... до двух лет как-бы, если пакет не нарушен. бактерий там нет .после пастеризации. цвет может только измениться.после года хранения. ...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: а какая разница,сколько он стоял в магазине. Алекс, я имел ввиду - общий срок. С момента - производства... :lol:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: срок - хранения до 23.11.19.,нормальный. Так неизвестно, сколько он стоял в магазине.. а какая разница,сколько он стоял в магазине.срок хранения же указан. если температурный режим...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: фирма разрешает работникам за чисто символическую плату брать Алекс, не знаю. Я на такой фирме - не работал... :lol: :oops: Но тебе - верю... :lol: ;-)