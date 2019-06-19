Горячую воду на четыре дня отключат во всем Костанае

Отключение связано с приостановкой подачи товарного газа для ГКП "КТЭК" костанайским производственным филиалом АО "КазТрансГаз Аймак". Об этом сегодня, 19 июня, сообщили в пресс-службе ГКП.

Иллюстративное фото vop.ru

Подачу газа для тепловиков приостановят 1 июля в 7.00. Возобновят подачу спустя три дня, 4 июля, в 12.00.

В филиале "КазТрансГаз Аймак" отмечают, что ремонтные работы являются плановыми и направлены на обеспечение безаварийной и бесперебойной подачи газа потребителям Костанайской области.