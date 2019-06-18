Сборная Костанайской области вернулась с медалями национальных игр среди людей, перенесших трансплантацию органов
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Национальные игры среди людей после трансплантации и пациентов на диализе проходили в Нур-Султане с 10-го по 13 июня. В программу соревнований вошли боулинг, плавание, дартс, волейбол и настольный теннис.
Сборная Костанайской области с медалями национальных игр в Нур-Султане
В них приняли участие около 100 спортсменов-любителей из Казахстана, России и Польши, выступавших в возрастных категориях 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет и 60-69 лет. Организатором турнира стал Жанибек Успанов, перенесший пересадку сердца. Он создал общественную организацию для людей, перенесших пересадку органов.
- Из 14 участвующих составов Костанайская область заняла 3 общекомандное место, - рассказала "НГ" чемпионка национальных игр в настольном теннисе Лаура ТАБАЖАНОВА. - Серебро у команды Нур-Султана, золото уехало в Шымкент. Соревнования проходили в дружеской атмосфере. Я больше рассматриваю это как спортивный отдых. Такие мероприятия мотивируют людей к занятиям спортом. Общение, обмен опытом о том, как справляться с той или иной проблемой со здоровьем. Мы поехали при поддержке управления физической культуры и спорта Костанайской области, от нашей команды хочется выразить им огромную благодарность за то, что дали возможность поучаствовать в таких соревнованиях. Костюмы для нашей сборной тоже предоставило управление, хотя многие,другие команды из областей этим обеспечены не были. Нашу область многие хвалили за организованность. Многих эта поездка мотивировала для участия в других турнирах. В следующем году обещают провести такие соревнования в Алматы, мы будем к ним готовиться и постараемся показать результат ещё лучше.
Костанайской сборной управление спорта предоставило новую экипировку
Лаура перенесла пересадку почек, после чего становилась победительницей чемпионата Европы в Италии в 2018 году. А первые республиканские соревнования такого типа прошли в Актау в 2017 году, в них приняли участие около 30 человек.
В рамках национальных игр для участников организовали брифинг и экскурсию по столице Казахстана, а также гала-ужин с тематикой национальных костюмов.
- Ребята готовились к национальным играм, кто где мог, по возможности ходили плавать и в боулинг, - рассказала Лаура Табажанова. - Дома тренировались в дартс. Вот только по волейболу тренироваться не было возможности.
Алмас Гаппазов (первый слева) и Марат Елмуратов (первый справа) на пьедестале во время награждения
Участником соревнований стал и старший брат Лауры Аян Табажанов, также перенесший пересадку почки. Всего в сборную области вошли 8 человек Уакбай Усембаев (пересадка сердца) из Костанайского района, Аят Айтманов (аппарат искусственной почки, диализ) из Костаная, Лаура Табажанова (пересадка почек) из Костаная, призер чемпионата Европы Азамат Ергалиев (пересадка почек) из Рудного, Алмас Гаппазов (пересадка сердца) из Аркалыка, Аян Табажанов (пересадка почки) из Лисаковска, Марат Губайдулин (аппарат искусственной почки, диализ) из Рудного и Марат Елмуратов (пересадка почки) из Рудного.
Результаты выступления сборной Костанайской области
|
Плавание
|
Уакбай Усембаев
|
60-69 лет
|
2 место
|
Аят Айтманов
|
30-39 лет
|
1 место
|
Алмас Гаппазов
|
18-29 лет
|
2 место
|
Марат Елмуратов
|
18-29 лет
|
3 место
|
Настольный теннис
|
Алмаз Гаппазов
|
18-29 лет
|
2 место
|
Азамат Ергалиев
|
30-39 лет
|
1 место
|
Аят Айтманов
|
30-39 лет
|
3 место
|
Лаура Табажанова
|
30-39 лет
|
1 место
|
Дартс
|
Марат Губайдулин
|
40-49 лет
|
2 место
|
Аят Айтманов
|
30-39 лет
|
3 место
|
Боулинг
|
Алмас Гаппазов
|
18-29 лет
|
1место
|
Уакбай Усембаев
|
60-69 лет
|
2 место
Фото из личного архива
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