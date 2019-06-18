Где отключат электроэнергию на этой неделе

С 18 по 20 июня в связи с ремонтными работами, проводимыми Костанайской горэлектросетью, в Костанае будут отключать электроэнергию у потребителей жилого и частного сектора. Об этом сегодня, 18 июня, сообщили в пресс-службе акима города.

Иллюстративное фото ng.kz

Отключения коснутся следующих абонентов:

ТП-059 (ремонтные работы на подстанции)

18 и 19 июня 2019 года с 10:00 до 17:30

Магазин «Мэри»,

магазин «Жанак» по ул. Текстильщиков 9Б.

Спальный сектор:

ул. Текстильщиков 3, 3а, 9, 3/51, 18, 44, 48.

Частный сектор:

ул. Мичурина 31-88, 75/11-75/25,

ул. Темирязева 40-93,

ул. Красносельская 107-129,

ул. Транспортная 6-60, 102-102-106/2,

ул. Левобережная 2-55,

ул. Почтовая 4-59, 3/1-9/2,

ул. Красносельская 91-120.

ТП-68 (ремонтные работы на подстанции)

19 июня 2019 года с 10:00 до 17:30

Школа № 2,

АТФ-банк,

ресторан «Дары леса».

ТП-419 (ремонтные работы на подстанции)

20 июня 2019 года с 10:00 до 17:30

Центр для инвалидов по ул. Гоголя 11,

магазин «Евротех»,

химчистка № 1.

Частный сектор:

ул. Сьянова 16-30,

ул. Гоголя 8-26,18/1-18/11,

ул. Набережная 4-26,

ул. Павлова 6-14.

КТП-062 (ремонтные работы на подстанции)

20 июня 2019 года с 10:00 до 17:30

Кафе «Падишах»,

СТО по ул. Каирбекова.

Также 19 июня, с 10.00 до 13.00, в жилом массиве Дружба будут проводиться плановые работы по трассировке кабельной линии "Амангельды-Дружба-2". Без электричества будут потребители по ул.Школьная и кварталы с 1-го по 9-й.