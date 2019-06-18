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Где отключат электроэнергию на этой неделе
18 июня 2019, 10:12 | ЖКХ
С 18 по 20 июня в связи с ремонтными работами, проводимыми Костанайской горэлектросетью, в Костанае будут отключать электроэнергию у потребителей жилого и частного сектора. Об этом сегодня, 18 июня, сообщили в пресс-службе акима города.
Иллюстративное фото ng.kz
Отключения коснутся следующих абонентов:
ТП-059 (ремонтные работы на подстанции)
18 и 19 июня 2019 года с 10:00 до 17:30
- Магазин «Мэри»,
- магазин «Жанак» по ул. Текстильщиков 9Б.
Спальный сектор:
- ул. Текстильщиков 3, 3а, 9, 3/51, 18, 44, 48.
Частный сектор:
- ул. Мичурина 31-88, 75/11-75/25,
- ул. Темирязева 40-93,
- ул. Красносельская 107-129,
- ул. Транспортная 6-60, 102-102-106/2,
- ул. Левобережная 2-55,
- ул. Почтовая 4-59, 3/1-9/2,
- ул. Красносельская 91-120.
ТП-68 (ремонтные работы на подстанции)
19 июня 2019 года с 10:00 до 17:30
- Школа № 2,
- АТФ-банк,
- ресторан «Дары леса».
ТП-419 (ремонтные работы на подстанции)
20 июня 2019 года с 10:00 до 17:30
- Центр для инвалидов по ул. Гоголя 11,
- магазин «Евротех»,
- химчистка № 1.
Частный сектор:
- ул. Сьянова 16-30,
- ул. Гоголя 8-26,18/1-18/11,
- ул. Набережная 4-26,
- ул. Павлова 6-14.
КТП-062 (ремонтные работы на подстанции)
20 июня 2019 года с 10:00 до 17:30
- Кафе «Падишах»,
- СТО по ул. Каирбекова.
Также 19 июня, с 10.00 до 13.00, в жилом массиве Дружба будут проводиться плановые работы по трассировке кабельной линии "Амангельды-Дружба-2". Без электричества будут потребители по ул.Школьная и кварталы с 1-го по 9-й.
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