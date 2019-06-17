«Молодые создали конкуренцию» - чемпионат РК по муай-тай прошел в Костанае

Первый в истории Казахстана чемпионат республики по тайскому боксу провели в СРК «Костанай» 13-14 июня. 100 бойцов муай-тай бились за звание мастера спорта РК. Турнир прошел под эгидой Ассоциации боевых искусств Казахстана, возглавляемой председателем КНБ РК Каримом Масимовым.

Азиза Сманова (слева) взяла серебро чемпионата Казахстана

- Главной целью является отбор в сборную страны для участия в чемпионате мира, он пройдет в Тайланде, в городе Бангкок, - рассказал «НГ» руководитель Ассоциации боевых искусств по Костанайской области, заместитель директора ШВСМ, мастер спорта РК по боксу, судья национальной категории Канат НУРПЕИСОВ.

Некоторые спортсмены исполняли ритуальный танец, его название Вай Кру Рам Муай переводится как «боевой танец почтения к учителю». Этот танец исполняют как новички, так профессионалы тайского бокса. Танцуя, спортсмен выражает свое уважение к учителю, семье, сопернику. Это своеобразная молитва перед боем, которая позволяет бойцу настроиться на предстоящий поединок. Еще одна цель танца - разминка для ног перед предстоящим поединком. В каждой школе тайского бокса практикуются свои движения этого ритуального танца, по которым знатоки легко определяют принадлежность танцующего к определенному лагерю. Кроме того, движения танца направлены на то, чтобы морально подавить соперника, выразить готовность бойца незамедлительно вступить в бой и одержать победу.

Мать троих детей, мастер спорта РК по боксу и ушу-саньда Марианна ИГНАТЕНКО из п. Затобольск стала серебряным призером чемпионата в весе 71 кг. В финальном поединке она уступила спортсменке из Петропавловска Ильмире Кунахуновой.

Марианна Игнатенко заняла 2 место в весовой категории 71 кг

- Я не огорчаюсь, это лишь повод работать над собой, - сказала Марианна после боя.

Ранее Игнатенко выигрывала чемпионат РК по тайскому боксу трижды. Не так давно взяла серебро на чемпионате РК по кикбоксингу. Тренируется Марианна с самого начала своей карьеры под руководством старшего брата, руководителя федерации ушу и кунг-фу Костанайской области Дениса Старикова.

Марианна Игнатенко (слева) в поединке против Ильмиры Канухуновой

Серебряным призером в весовой категории 48 кг стала еще одна ученица Дениса Старикова, ныне представляющая костанайский ПСК «Султан», преподаватель, мать двоих детей Азиза Сманова. Наблюдая финальный бой со стороны, решение судей можно было назвать спорным, но апеллировать никто не стал. Техника Смановой в бою против алматинки Наири Турсуновой была эффективной, с точными попаданиями и хорошим таймингом. Сманова хорошо проваливала свою соперницу и работала на контратаках.

Алматинка Наири Турсунова во время исполения танца Вай-Кру

Азиза Сманова (в синем) в бою против Наири Турсуновой

Всего команда Костанайской области завоевала на чемпионате РК 4 серебряных и 6 бронзовых медалей.

- Сегодня здесь почти все регионы Казахстана задействованы, - сообщил «НГ» главный тренер национальной сборной по муай-тай Елхан АМАНКУЛОВ. - Чемпионат мира мы ожидаем в конце июля этого года. Костанай показывает хороший уровень организации, здесь прекрасный зал. В Костанае проводится чемпионат впервые, но теперь, с поддержкой Ассоциации боевых искусств, я думаю, что это далеко не последний чемпионат, который здесь пройдет.

Почетным гостем турнира стал родной брат Елхана Аманкулова, именитый спортсмен, актер, заслуженный тренер РК Фархад АМАНКУЛОВ. Он известен по фильмам “Кочевник”, “Баксы”, “Прыжок Афалины”, работой с Леонидом Куравлевым в фильме «Султан Бейбарс» и многим другим картинам. Фархад Аманкулов является вице-президентом федерации муай-тай РК (президент федерации - Карим Масимов). Его первым крупным стала победа на Всесоюзном турнире по карате, прошедшем в Алма-Ате в 1980 году. Он неоднократный чемпион Казахстана по ушу-саньда, бронзовый призер Кубка СССР по ушу-саньда 1990 г., чемпион международного турнира по ушу-саньда 1990 г. в Москве, серебряный призер международного турнира в монастыре Шаолинь 1992 г., серебряный призер чемпионата Азии 1993 г. в Южной Корее, призер чемпионата мира по ушу-саньда 1994 г. в Малайзии, бронзовый призер международного турнира в монастыре Шаолинь 1995 г., обладатель двух чемпионских поясов Азиатской профессиональной лиги по ушу-саньда, мастер спорта Международного класса.

Сейчас Фархад Аменович является генеральным секретарем Ассоциации боевых искусств Казахстана.

- Как вам организация турнира? - спросил его корреспондент «НГ»

- Ну, я ребятам доверяю. Все на должном уровне. Смотрю на качество боев, спортсмены показывают хороший уровень подготовки. У нас в некоторых весах были лидирующие спортсмены, но появились молодые, которые уже создали конкуренцию. Это очень приятный момент в том плане, что парни будут расти и у нас всегда будет пополнение в основном составе. Нам нужен этот старт перед чемпионатами мира и Азии. Также хотим сделать дублирующую команду. Мы сейчас уже начинаем готовиться к 2021 году, к Kombat Games, чтобы выставить достойную команду.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА