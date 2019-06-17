Дожди и грозы не покинут Костанайскую область в ближайшие два дня
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, во вторник, 18 июня, по области пройдут дожди с грозами, возможен град. В Костанае ожидается переменная облачность, утром и днем будет идти дождь В среду на территории области пройдут кратковременные дожди, сопровождаемые грозами. Местами возможен град.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
- Ближайшие ночи будут прохладными, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - С понедельника на вторник ожидаемая температура по области составит 4-9, местами 13 °С. В областном центре термометры покажут от 6 до 8 градусов. Днем во вторник, 18 июня, прогнозируемая температура по области - 18-23, местами 26 градусов. В Костанае воздух прогреется до 19-21 °С. В среду на территории области ожидаем ночью 3-8, местами 11 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 20-25, местами до 28 градусов выше нуля.
Ветер по-прежнему будет менять направление с северо-западного на северное. Скорость его, как и в предыдущие дни, составит 9-14 м/с, порывы - до 15-20 м/с.
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