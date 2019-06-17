Первое место на конкурсе в Беларуси заняла команда юных инспекторов движения Костанайской области
Ольга ЛИХОГРАЙ
Межгосударственный слет-конкурс отрядов юных инспекторов движения прошел в Бобруйске с 28 мая по 1 июня. В нем впервые приняла участие команда юных инспекторов Костанайской области — единственная из Казахстана, которая получила персональное приглашение от организаторов.
- Наша команда заслужила право на эту поездку, потому что в прошлом году заняла второе место на республиканском конкурсе юных инспекторов движения, - сообщил «НГ» руководитель ЮИДовского движения Костанайской области Юрий ПАНАСЕНКО. - В 47-ом слете-конкурсе приняли участие 6 белорусских команд, одна из России, одна — из Азербайджана и мы.
В костанайскую команду вошли 6 человек — все ученики СШ №21. В конкурсе школьники соревновались в знании ПДД, в умении водить. Отдельное восхищение у нашей команды вызвал конкурс велосипедистов, который белорусские организаторы устроили в небольшом парке. В нем нужно было не только показать быструю езду, но и знание ПДД велосипедистами. К примеру, как показать водителю автомашины, что ты поворачиваешь, кто должен уступать дорогу в зависимости от ситуации и т.д.
За первое место все наши участники получили грамоты, кубки, медали, шлемы и смарт-часы. В Костанае ребят также наградили грамотами и мягкими игрушками.
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