Казахстанские папы снялись в социальном ролике в честь международного Дня отца

В Казахстане сняли социальный ролик к международному Дню отца, сообщает informburo.kz. Эта дата отмечается в третье воскресенье июня. В США День отца впервые праздновался 19 июня 1910 года.

Иллюстративное фото с сайта rosregistr.ru

В ролике снялись публичные личности и просто те, кто придаёт большое значение воспитанию своих детей.

В съёмках приняли участие заслуженный мастер спорта Республики Казахстан Аскар Оразалинов, он отец двоих детей, воспитывает пятерых внуков, шоумен, телерадиоведущий, певец Алан Черкасов с дочерью, династийный артист цирка и шоумен Мурат Мутурганов с сыном, пенсионер МВД, работающий в фонде детей-инвалидов Кенжебай Исаев, отец троих детей и многие другие.

По словам создателя ролика, телепродюсера Адель Оразалиновой, героев видео выбрали казахстанцы. Она написала пост, попросив отметить в нём мужчин, которые активно участвуют в воспитании своих детей.

"Мы подумали, что хорошо бы создать ролик, – рассказывает Адель Оразалинова. – Я наблюдаю в сети за многими папами – знаменитыми и нет, – это просто люди, которые неравнодушно относятся к своим детям, не считают, что только женщина должна водить в школу, мыть, плести косички, а которые такие же полноценные родители. Я написала пост, чтобы люди отмечали таких пап. Их было много, и звёздных, и нет. Но для меня было важно собрать воедино пап всех категорий".

Адель Оразалинова говорит, что в ролике есть папы, которые пережили развод, те, у кого есть особенные дети, многодетные отцы, те, кто воспитывает приёмных детей и многие другие.

"Конечно, мы не охватили всех пап, но мы хотели показать отцов, которые видят весь смысл жизни в своих детях, это их ответственность, их труд. Мы видим там и моего отца, который до сих пор воспитывает нас и своих внуков. Мы хотели собрать всех воедино в одну историю любви пап к детям", – говорит Адель Оразалинова.

Ролик создан при поддержке Фонда ООН в области народонаселения ООН (ЮНФПА), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), структуры "ООН-женщины".

По данным ЮНИСЕФ, только 6,6% казахстанских отцов активно вовлекаются в уход и занятия с детьми дошкольного возраста

"Я прошёл через собственный опыт, своего ребёнка. Когда я увидел, как матери с детьми с особыми потребностями остаются один на один со своими проблемами, я понял, что очень часто почти все заботы о детях ложатся на женщин, – рассказал исполняющий обязанности председателя общественного объединения "Союз отцов" Руслан Казыбаев. – Мы предлагаем создать советы отцов в каждом регионе Казахстана. Через эти советы мы будем вовлекать активных отцов в работу в школах путём проведения мастер-классов, тренингов. Надо поднимать отцов с диванов и вовлекать в общественную жизнь".

В 2016 году в Казахстане была принята Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года, которая ставит своей задачей равномерное разделение семейных обязанностей, в том числе обязанностей по уходу за детьми.