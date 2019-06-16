Играя с огнем - костанайцы заняли 1 место на международном чемпионате пиротехнического искусства в России

Костанайская команда «ШоуДизайн Fireworks» в состав которой входят супруги Эдуард и Татьяна БЕГЕЛЬ, вернулась домой из Ессентуков, где в начале июня прошел международный чемпионат пиротехнического искусства.

“PyroFivePeaks 2019” - это командные соревнования пиротехников из разных стран мира. В течение 3 дней зрители наблюдали показательные выступления восьми ведущих команд из России, Беларуси, Казахстана, Болгарии, Китая и Испании. Кроме ярких фейерверков, гостей чемпионата ожидала обширная развлекательная программа: тематические выставки народных промыслов, гастрономические площадки, анимационное шоу, показательные выступления тепловых аэростатов и многое другое.

Дистанционная настройка перед запуском салюта

«ШоуДизайн Fireworks» - единственная казахстанская команда на этом чемпионате - заняла 1 место. Гран-при взяли москвичи.

Татьяна помогает мужу в семейном деле

- В нашей команде было 6 человек, а в среднем в командах было по 8 человек, - рассказали "НГ" Эдуард и Татьяна. - Москва выставила 16 человек. Регламент был в количестве залпов и по времени - не более 7 минут. Поскольку сейчас идет Год театра в России ,обязательным условием участия была программа, подготовленная под классическую музыку. Наш выбор пал на музыку Арама Хачатуряна - вальс из кинофильма "Маскарад".

На каждую команду выходило около 4 тысяч залпов.

Эдуард и Татьяна играют с огнем с 2001 года, городские и областные салюты на День города в Костанае, Рудном и Лисаковске, фейерверки на Новый год и в День Первого Президента - уже почти 20 лет их работа.

- Такое оборудование, как у нас, одно из последних вариантов в пиротехнике, - отмечают супруги. - По Казахстану немногие имеют лицензию на данный вид деятельности. Ранее мы занимали уже первые места в Москве, Минске, в Болгарии.

Также костанайскую команду каждый год приглашают в Санкт-Петербург - для участия в знаменитом празднике выпускников «Алые Паруса».

А после чемпионата в Ессентуках их пригласили в Геленджик - для переговоров о возможности обучения российских пиротехников.

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- Мы выиграли огромного орла, - сообщила Татьяна.

Эдуард Бегель с призом за 1 место чемпионата пиротехников

- Настолько огромного, что он не залезал в машину, - смеется Эдуард. - Но потом уместили.

Награды Эдуарда и Татьяны Бегель

Фото из личного архива