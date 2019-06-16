Играя с огнем - костанайцы заняли 1 место на международном чемпионате пиротехнического искусства в России
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Костанайская команда «ШоуДизайн Fireworks» в состав которой входят супруги Эдуард и Татьяна БЕГЕЛЬ, вернулась домой из Ессентуков, где в начале июня прошел международный чемпионат пиротехнического искусства.
“PyroFivePeaks 2019” - это командные соревнования пиротехников из разных стран мира. В течение 3 дней зрители наблюдали показательные выступления восьми ведущих команд из России, Беларуси, Казахстана, Болгарии, Китая и Испании. Кроме ярких фейерверков, гостей чемпионата ожидала обширная развлекательная программа: тематические выставки народных промыслов, гастрономические площадки, анимационное шоу, показательные выступления тепловых аэростатов и многое другое.
Дистанционная настройка перед запуском салюта
«ШоуДизайн Fireworks» - единственная казахстанская команда на этом чемпионате - заняла 1 место. Гран-при взяли москвичи.
Татьяна помогает мужу в семейном деле
- В нашей команде было 6 человек, а в среднем в командах было по 8 человек, - рассказали "НГ" Эдуард и Татьяна. - Москва выставила 16 человек. Регламент был в количестве залпов и по времени - не более 7 минут. Поскольку сейчас идет Год театра в России ,обязательным условием участия была программа, подготовленная под классическую музыку. Наш выбор пал на музыку Арама Хачатуряна - вальс из кинофильма "Маскарад".
На каждую команду выходило около 4 тысяч залпов.
Эдуард и Татьяна играют с огнем с 2001 года, городские и областные салюты на День города в Костанае, Рудном и Лисаковске, фейерверки на Новый год и в День Первого Президента - уже почти 20 лет их работа.
- Такое оборудование, как у нас, одно из последних вариантов в пиротехнике, - отмечают супруги. - По Казахстану немногие имеют лицензию на данный вид деятельности. Ранее мы занимали уже первые места в Москве, Минске, в Болгарии.
Также костанайскую команду каждый год приглашают в Санкт-Петербург - для участия в знаменитом празднике выпускников «Алые Паруса».
А после чемпионата в Ессентуках их пригласили в Геленджик - для переговоров о возможности обучения российских пиротехников.
Пиротехники тоже фанатеют от «Игры Престолов»
- Мы выиграли огромного орла, - сообщила Татьяна.
Эдуард Бегель с призом за 1 место чемпионата пиротехников
- Настолько огромного, что он не залезал в машину, - смеется Эдуард. - Но потом уместили.
Награды Эдуарда и Татьяны Бегель
Фото из личного архива
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