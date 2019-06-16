"Тобол" обыграл на выезде "Актобе" в матче с голом-фантомом и догнал "Астану"
Vesti.kz
Костанайский "Тобол" одержал победу над "Актобе" в 14-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото с сайта ФК "Тобол"
Матч, прошедший в Актобе, завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал Бауыржан Турысбек, отличившийся на 74-й минуте игры. Причем судья не сразу засчитал взятие ворот - мяч после удара игрока "Тобола" попал в перекладину и опустился за линию, но затем вылетел из ворот.
Таким образом, костанайцы одержали четвертую победу подряд и набрали 32 очка, догнав "Астану", у которой сыграно на один матч больше.
"Актобе", проигравший третий матч кряду, с пассивом "-5" очков замыкает турнирную таблицу.
Остальные матчи 14-го тура пройдут завтра, 16 июня.
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Butch: Да населению самому плевать на себя и на окружающих. И те же чиновники берутся из того же населения. Ну НаКоНеЦтОООО! Я уже думал не дождусь, что во всём виновато население!!! :lol: ...
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Спасибо. Тов. Серый волк. Вижу тут свой садовый домик, справа, машина, первая от дома.Барбару - напугал, сказал, что за ней следят, когда я сплю... :lol: :oops:
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Ну всё Виктор, вот ты и под колпаком у Бормана. :lol: :-P
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Дракону. Фото: i.ibb.coibb.co i.ibb.co ссылка на карту Google: goo.gl [Исправлено: Серый волк, 15.06.2019 - 20:56]