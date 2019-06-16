"Тобол" обыграл на выезде "Актобе" в матче с голом-фантомом и догнал "Астану"

Костанайский "Тобол" одержал победу над "Актобе" в 14-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото с сайта ФК "Тобол"

Матч, прошедший в Актобе, завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал Бауыржан Турысбек, отличившийся на 74-й минуте игры. Причем судья не сразу засчитал взятие ворот - мяч после удара игрока "Тобола" попал в перекладину и опустился за линию, но затем вылетел из ворот.

Таким образом, костанайцы одержали четвертую победу подряд и набрали 32 очка, догнав "Астану", у которой сыграно на один матч больше.

"Актобе", проигравший третий матч кряду, с пассивом "-5" очков замыкает турнирную таблицу.

Остальные матчи 14-го тура пройдут завтра, 16 июня.