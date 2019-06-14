Ветреная и дождливая погода продержится в Костанайской области еще минимум три дня

По прогнозам синоптиков в конце этой недели и в первый день следующей метеорологическая ситуация существенно не изменится. На большей части территории области временами будут идти дожди с грозами, причем 15-16 июня местами возможен град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- Ночь на субботу, 15 июня будет довольно холодно,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ, - прогнозируем от 2 до 7 градусов, лишь местами столбики термометров поднимутся до отметки 10 °С. Днем воздух прогреется до 17-18, местами 21 градуса. Ровно такая же ночная температура, как в субботу, ждет нас и в воскресенье. Днем ожидаем небольшое потепление — 17-22, местами 25 градусов. В понедельник, 17 июня, ночь будет несколько теплее: 5-10, местами 13 °С. День особым теплом не порадует, на большей части территории области прогнозируем 13-18 градусов, лишь местами термометры покажут 23 °С.

Ветер в ближайшие три дня будет сильным - 15-20 м/с. Направление ветра с северо-западного в субботу сменится на северное в воскресенье. Синоптики предупреждают, что временами вероятны шквалистые порывы, особенно при грозах.