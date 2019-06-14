Форум
elektron
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
директор пляжа: она ПОДДЕРЖИВАЕТ!. тоже можно по разному интерпретировать. ;-) поэтому может и, Тот самый: человек свободен и имеет право за что-то выступать и чего-то потребовать А истину...
14.06.19 18:35
директор пляжа
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
Тот самый: человек свободен и имеет право за что-то выступать и чего-то потребовать. так дело в том что она не выступает и не требует, она ПОДДЕРЖИВАЕТ!.. ;-) в первом случае хоть как-то...
14.06.19 18:04
Тот самый
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
Butch: Предлагаю обратиться к редакции с просьбой взять развернутое интервью с этой девушкой В том и проблема Ваша: не допускаете мысли, что человек свободен и имеет право за что-то выступать и...
14.06.19 17:41
директор пляжа
Токаев: Люди вышли на улицы из того, что обеднели. Власть услышала
Хозяин: ну как-то совсем либо глупо либо провокационно. это мое личное мнение. нет причин не думать также аналогично. в вашем контексте Хозяин: модно всё тоже можно весьма усомниться. ВСЕ...
14.06.19 14:32
директор пляжа
Льготную ипотеку под 2% годовых "Бақытты отбасы" запустят по всему Казахстану
Программа хорошая, все таки достучались, сигнал пошел, только вот не боятся ли они что на следующий год также соберутся, но уже скажут что уже денег нет..
14.06.19 14:24
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Ветреная и дождливая погода продержится в Костанайской области еще минимум три дня

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

14 июня 2019, 16:25 |  Общество

По прогнозам синоптиков в конце этой недели и в первый день следующей метеорологическая ситуация существенно не изменится. На большей части территории области временами будут идти дожди с грозами, причем 15-16 июня местами возможен град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Ночь на субботу, 15 июня будет довольно холодно,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ, - прогнозируем от 2 до 7 градусов, лишь местами столбики термометров поднимутся до отметки 10 °С. Днем воздух прогреется до 17-18, местами 21 градуса. Ровно такая же ночная температура, как в субботу, ждет нас и в воскресенье. Днем ожидаем небольшое потепление — 17-22, местами 25 градусов. В понедельник, 17 июня, ночь будет несколько теплее: 5-10, местами 13 °С. День особым теплом не порадует, на большей части территории области прогнозируем 13-18 градусов, лишь местами термометры покажут 23 °С.

Ветер в ближайшие три дня будет сильным - 15-20 м/с. Направление ветра с северо-западного в субботу сменится на северное в воскресенье. Синоптики предупреждают, что временами вероятны шквалистые порывы, особенно при грозах.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
14.06.19 17:54 Кто украл сказку? Похитителей дворовых украшений разыскивает полиция в Костанае
14.06.19 14:40 Гимнаста Костанайской области поймали на допинге и дисквалифицировали
14.06.19 12:50 Назначены главы Антикоррупционной службы и Агентства по делам госслужбы
14.06.19 12:34 Поправки в проект Закона "О статусе педагога": за унижение учителя введут штраф в 100 МРП
14.06.19 11:55 Амиржан Косанов: Оппозиционные настроения приобрели легитимный статус
14.06.19 10:40 Льготную ипотеку под 2% годовых "Бақытты отбасы" запустят по всему Казахстану
14.06.19 10:17 Традиционный сабантуй пройдет в Костанае 15 июня
14.06.19 09:43 Количество фальсифицированных лекарств растет в Казахстане
14.06.19 08:49 Токаев: Люди вышли на улицы из того, что обеднели. Власть услышала
13.06.19 21:41 "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 116
Пользователей: 1
Всего: 117

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх