Костанайская легкоатлетка Татьяна Нерознак установила рекорд трассы в Актобе

Это произошло на ежегодном забеге «Aqtobe CNC – AMG Half Marathon» в честь празднования 150-летия Актобе. В нынешнем году благотворительный старт получил статус международного.

Фото instagram.com/goncharov_one/

Легкоатлетка из Костаная, чемпион и призер чемпионатов Азии, мастер спорта международного класса Татьяна Нерознак установила новый рекорд (1:23:17) на дистанции 21 км

Марафон проводится в пятый раз. Главной целью его является помощь детям с ограниченными возможностями и популяризация спорта. Забеги прошли под девизом «Во имя добра». В программу включены полумарафон на 21 км и бег на дистанции 5 и 10 км. Общая сумма сбора по данным организаторов составила 2 500 000 тенге. В марафоне приняли участие более тысячи человек из 16 регионов Казахстана. Так же были гости-участники из России, Молдовы, Китая и Южной Кореи.

Фото предоставлено тренером Татьяны Нерознак

- В данное время Татьяна находится в Москве на учебно-тренировочных сборах , - рассказал заместитель директора ШВСМ Канат НУРПЕИСОВ. - После сборов там же пройдет классификационный турнир. После чего с 1 по 5 июля Татьяна поедет в Финляндию на международный турнир, а с 6 по 24 июля ее ожидает УТС в Минске и соответственно международный старт.