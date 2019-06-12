Форум
Серый волк
О водоснабжении микрорайона Северный поселка Заречный
Давление в подаче ХВС в норме РОВНО 4.0 должно быть. Не ниже. Иначе на разборе и при подъёме на верх может просесть (1.0197 атм на 10м. высоты). Сложная бытовая техника может перестать работать....
12.06.19 14:01
Victor Yang
О водоснабжении микрорайона Северный поселка Заречный
olegggon: Они что, водой из теплотрассы поливают что-ли? Во всей статье фигурирует ЗТЭК ЗТЭК занимается водоснабжением, канализацией и теплоснабжением. И я не совсем пойму - как в трубопроводе...
12.06.19 14:00
Азамат Лисов
Казахстан на Евро-2020: прогноз от Favoritnr1.com
Зачем скопировали старую информацию и выставили сегодня. Вчера сыграли очередные матчи и всё изменилось. Некомпетентность
12.06.19 13:51
Серый волк
О водоснабжении микрорайона Северный поселка Заречный
:-) мОнометр. :lol: они куда впендюрили? В теплотрассу? И в теплотрассу проверяли соответствие нормам давление системы ХВС??? Я конечно все понимаю, деградационные процессы прогрессирует, и жители...
12.06.19 13:43
olegggon
О водоснабжении микрорайона Северный поселка Заречный
Они что, водой из теплотрассы поливают что-ли? Во всей статье фигурирует ЗТЭК. И 3 кг по-моему это всё таки маловато будет. В городе 5-5,5 на входе в дом, по крайней мере у меня, я даже поставил...
12.06.19 12:55
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Костанайская легкоатлетка Татьяна Нерознак установила рекорд трассы в Актобе

Дмитрий ПЕТРЕНКО

12 июня 2019, 10:49 |  Спорт

Это произошло на ежегодном забеге «Aqtobe CNC – AMG Half Marathon» в честь празднования 150-летия Актобе.  В нынешнем году благотворительный старт получил статус международного.

Фото instagram.com/goncharov_one/

Легкоатлетка из Костаная, чемпион и призер чемпионатов Азии, мастер спорта международного класса Татьяна Нерознак установила новый рекорд (1:23:17) на дистанции 21 км

Марафон проводится в пятый раз. Главной целью его является помощь детям с ограниченными возможностями и популяризация спорта. Забеги прошли под девизом «Во имя добра». В программу включены полумарафон на 21 км и бег на дистанции 5 и 10 км. Общая сумма сбора по данным организаторов составила 2 500 000 тенге. В марафоне приняли участие более тысячи человек из 16 регионов Казахстана. Так же были гости-участники из России, Молдовы, Китая и Южной Кореи.

Фото предоставлено тренером Татьяны Нерознак

- В данное время Татьяна находится в Москве на учебно-тренировочных сборах , - рассказал заместитель директора ШВСМ Канат НУРПЕИСОВ. - После сборов там же пройдет классификационный турнир. После чего с 1 по 5 июля Татьяна поедет в Финляндию на международный турнир, а с 6 по 24 июля ее ожидает УТС в Минске и соответственно международный старт.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
12.06.19 13:38 Казахстан на Евро-2020: прогноз от Favoritnr1.com
12.06.19 13:09 Выехавший на встречную полосу на служебной машине сотрудник суда оштрафован в Рудном
12.06.19 12:45 Токаев назвал десять главных направлений своей работы в должности президента
12.06.19 11:16 Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность Президента РК
12.06.19 10:27 Без права на кассацию - капитан полиции проиграл иск к журналисту
12.06.19 09:11 Российский журналист Голунов признан невиновным и вышел на свободу
12.06.19 08:45 Сборная Казахстана разгромила Сан-Марино на Евро-2020
12.06.19 08:35 В Костанайской области задержали членов группировки, которые сбывали фальшивые евро
11.06.19 17:32 Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
11.06.19 17:17 Двух россиян задержали при попытке перевезти через границу рога архара, лося и оленя в Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 180
Пользователей: 4
Всего: 184

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх