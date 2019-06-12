Сборная Казахстана разгромила Сан-Марино на Евро-2020

Cборная Казахстана по футболу разгромила Сан-Марино в домашнем матче отборочного цикла Евро-2020 и поднялась на третье место в группе отбора, передает корреспондент Vesti.kz. Счет был открыт на последних секундах первого тайма.

Игра четвертого тура группы I прошла 11 июня на "Астана Арене" в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:0, а с ее протоколом можно ознакомиться здесь.

В первом тайме сборная Казахстана владела подавляющим преимуществом, но у Сан-Марино впечатляюще играл вратарь Элиа Бенедеттини, который единственный из своей команды имеет статус профессионального игрока. Открыть же счет хозяевам удалось за несколько секунд до перерыва - с передачи защитника Гафуржана Суюмбаева забил хавбек Исламбек Куат.

Окончательно все вопросы были сняты после истечения часа игры. На 58-й минуте у Казахстана на замену вышел 23-летний полузащитник Максим Федин, а на 62-й он забил второй гол в матче и свой первый - за сборную. До разгромного счет на 65-й минуте довел Суюмбаев, добивший мяч к своему ассисту.



Четвертый гол в ворота Сан-Марино провел капитан Бауыржан Исламхан. На 79-й минуте он забил ударом из-за пределов штрафной.

Отметим, что Казахстан в последнем рейтинге ФИФА занимает 117-е место, а Сан-Марино идет на последней, 221-й, строчке и официально является худшей сборной мира.

Остальные матчи четвертого тура группы I пройдут в ночь с 11 на 12 июня и начнутся в 00:45 по времени Нур-Султана - Бельгия примет Шотландию, а Россия на своем поле встретится с Кипром.

На данный момент в группе с девятью очками лидирует Бельгия. Далее с шестью баллами идет Россия, опережающая Казахстан за счет победы в личной встрече. Четвертое и пятое места занимают Кипр и Шотландия соответственно, у которых также по шесть баллов. Последнюю, шестую, строчку занимает Сан-Марино, проигравший все четыре матча с общим счетом 0:20.



Пятый тур пройдет уже 9 сентября. В этот день пройдут матчи Россия - Казахстан, Сан-Марино - Кипр и Шотландия - Бельгия.