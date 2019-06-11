Чтобы выявить лучших бойцов - чемпионат области по кикбоксингу прошел в Костанае
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Соревнования среди юношей и девочек 2009-2010 г. р. и 2011-2012 г. р. провели 8-9 июня в ПСК «Султан».
Воспитанник СК "Прайм" Глеб Корниясев (справа) взял золото турнира в весе 33 кг в группе "А"
В спортивном зале юные кикеры разминаются перед боями, отрабатывают комбинации на лапах с тренерами, слушают музыку или последние наставления старших товарищей.
87 спортсменов-ударников приехали на турнир, чтобы доказать в поединках превосходство - как свое, так и клубное. 5 спортивных клубов представил Костанай, два клуба - Рудный, по одному - Затобольск и Житикара.
- Чемпионат ни к чему не приурочен и не является отбором. Проводим летний турнир для детей, чтобы выявить лучших бойцов, - рассказал «НГ» старший тренер Костанайской области по кикбоксингу среди молодежи, мастер спорта РК, судья международной категории Азамат СУМАМБАЕВ.
Мальчишки проявляли недюжинную волю к победе, в лучших традициях кикбоксинга демонстрировали свой технический арсенал.
Одним из самых техничных бойцов турнира смело можно назвать Глеба Корниясева, представляющего костанайский СК «Прайм». В финале Глеб встретился со своим одноклубником Артуром Старовойтом, одержал уверенную победу и стал чемпионом в весовой категории 33 кг в группе «А».
Еще один воспитанник «Прайма» Геннадий Кожевин взял заслуженное золото в весе 33 кг, но уже в группе «Б», одолев Эмира Жакупова из костанайского СК «Топ Тим».
Геннадий Кожевин (слева) стал победителем турнира в весовой категории 33 кг группы "Б"
Победителям турнира вручили медали, грамоты, а также призы от спонсоров.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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