Чтобы выявить лучших бойцов - чемпионат области по кикбоксингу прошел в Костанае

Соревнования среди юношей и девочек 2009-2010 г. р. и 2011-2012 г. р. провели 8-9 июня в ПСК «Султан».

Воспитанник СК "Прайм" Глеб Корниясев (справа) взял золото турнира в весе 33 кг в группе "А"

В спортивном зале юные кикеры разминаются перед боями, отрабатывают комбинации на лапах с тренерами, слушают музыку или последние наставления старших товарищей.

87 спортсменов-ударников приехали на турнир, чтобы доказать в поединках превосходство - как свое, так и клубное. 5 спортивных клубов представил Костанай, два клуба - Рудный, по одному - Затобольск и Житикара.

- Чемпионат ни к чему не приурочен и не является отбором. Проводим летний турнир для детей, чтобы выявить лучших бойцов, - рассказал «НГ» старший тренер Костанайской области по кикбоксингу среди молодежи, мастер спорта РК, судья международной категории Азамат СУМАМБАЕВ.

Мальчишки проявляли недюжинную волю к победе, в лучших традициях кикбоксинга демонстрировали свой технический арсенал.

Одним из самых техничных бойцов турнира смело можно назвать Глеба Корниясева, представляющего костанайский СК «Прайм». В финале Глеб встретился со своим одноклубником Артуром Старовойтом, одержал уверенную победу и стал чемпионом в весовой категории 33 кг в группе «А».

Еще один воспитанник «Прайма» Геннадий Кожевин взял заслуженное золото в весе 33 кг, но уже в группе «Б», одолев Эмира Жакупова из костанайского СК «Топ Тим».

Геннадий Кожевин (слева) стал победителем турнира в весовой категории 33 кг группы "Б"

Победителям турнира вручили медали, грамоты, а также призы от спонсоров.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА