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таноми52
Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму
Вот прописал невролог знакомой препарат, принимать целый год. В месяц затраты около 7 тыс. тенге. Сразу на год таких денег у пенсионерки нет. Будет ходить каждый месяц за рецептом, при том , что ...
10.06.19 19:20
Добринцофф
Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от Костаная
С картошкой второй год подряд завал,оптовая цена 60-75,а раньше в это время уже по 150 была.Покупателям конечно удобно,можно и не заморачиваться с погребами пришёл купил сколько надо.
10.06.19 19:09
Добринцофф
Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму
Vital: Вот передо мной стоит зомбированая женщина и говорит мне нужно вот это от желудка, вот это от сердце, вот это от головы, вот это просто есть ещё ченбудь от ноги. Ну че, накидали ей пакет на...
10.06.19 18:52
Vital
Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму
И вабще тут мафия. Я уже говорил. Эналаприл я покупал в рф за 40-50 руб маде ин Белоруссия. У нас нету. Есть другие производители. Индия 400 теньге. И так во всем.
10.06.19 18:41
maxsaf
Как проходили выборы президента в Казахстане. Обзор прессы
Ну все, ближайшее время можете не переживать
10.06.19 18:31
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Кратковременный дождь скрасит жару - прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие дни

Георгий ГОВОРОВ

10 июня 2019, 16:35 |  Общество

Преобладание северных циклонов на территории Костанайской области продолжается. До середины недели мы останемся во власти теплых воздушных потоков, поэтому сильного понижения температуры синоптики не ждут.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Во вторник, 11 июня, по области днем ожидаются местами кратковременные дожди, гроза. Ветер северо-западный скоростью 9-14 м/с, днём местами порывы до 20 м/с. Ночью столбики термометров покажут +11...+16, местами +7 градусов, а днём +25...+30, местами +33 градуса.

Среда, 12 июня, будет отличаться от вторника только направлением воздушных потоков. Ветер юго-западный с переходом на северный 9-14, порывы до 20 м/с.

- В Костанае днём 11-го и 12 июня ждут кратковременные дожди и грозу. Порывы ветра до 20 м/с, - рассказала "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Температура в областном центре 11 июня предположительно ночью +14...+16, днём +28...+30 градусов. 12 июня ожидаем ночью +15...+17, днём +27...+30 градусов.

Понижения температуры можно ожидать не раньше четверга.
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