Кратковременный дождь скрасит жару - прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие дни
Георгий ГОВОРОВ
Преобладание северных циклонов на территории Костанайской области продолжается. До середины недели мы останемся во власти теплых воздушных потоков, поэтому сильного понижения температуры синоптики не ждут.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
Во вторник, 11 июня, по области днем ожидаются местами кратковременные дожди, гроза. Ветер северо-западный скоростью 9-14 м/с, днём местами порывы до 20 м/с. Ночью столбики термометров покажут +11...+16, местами +7 градусов, а днём +25...+30, местами +33 градуса.
Среда, 12 июня, будет отличаться от вторника только направлением воздушных потоков. Ветер юго-западный с переходом на северный 9-14, порывы до 20 м/с.
- В Костанае днём 11-го и 12 июня ждут кратковременные дожди и грозу. Порывы ветра до 20 м/с, - рассказала "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Температура в областном центре 11 июня предположительно ночью +14...+16, днём +28...+30 градусов. 12 июня ожидаем ночью +15...+17, днём +27...+30 градусов.
Понижения температуры можно ожидать не раньше четверга.
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