Выгодно быть умным - 2-й этап детского Кубка РК по шахматам, посвященный Анатолию Уфимцеву, проходит в Костанае

Мемориал 11-кратного чемпиона Казахстана, Почетного гражданина Костаная Анатолия Гавриловича Уфимцева начался 4 июня и продлится до 12 июня.

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Этот турнир также является 2-м этапом Кубка РК для спортсменов до 14 лет. Общий призовой фонд 2-го этапа составляет 1 400 000 тенге.

- Соревнования проходят по нескольким возрастным категориям: до 6 лет, до 10 лет, до 14 лет и рейтинговый турнир, - рассказал "НГ" главный судья соревнований, старший тренер Костанайской области по шахматам Амангельды УРАЛБАЕВ. - Присутствует и командный зачет. Контроль времени - 1,5 часа каждому участнику плюс 30 секунд на каждый ход.

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Соревнования проходят на двух площадках: в Шахматном клубе и конференц-зале гостиницы «Турист». За доски сели около 200 шахматистов со всего Казахстана и из Тюмени, 30 из них - взрослые спортсмены, которые не участвуют в детском Кубке РК. В прошлые годы к нам приезжали шахматисты из Сатки (Челябинская область). Как отмечает Амангельды Уралбаев, благодаря гостям из других стран повышается класс турнира.

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Участие в мемориале также принял именитый костанайский шахматист, новоиспеченный мастер ФИДЕ Тимур Нуржанов.

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Как сообщили в Шахматном клубе, каждые выходные на площади перед входом в клуб планируется выставлять большие уличные шахматы, чтобы могли сыграть все желающие.

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Фото Николая СОЛОВЬЕВА