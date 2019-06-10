Выгодно быть умным - 2-й этап детского Кубка РК по шахматам, посвященный Анатолию Уфимцеву, проходит в Костанае
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Мемориал 11-кратного чемпиона Казахстана, Почетного гражданина Костаная Анатолия Гавриловича Уфимцева начался 4 июня и продлится до 12 июня.
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Этот турнир также является 2-м этапом Кубка РК для спортсменов до 14 лет. Общий призовой фонд 2-го этапа составляет 1 400 000 тенге.
- Соревнования проходят по нескольким возрастным категориям: до 6 лет, до 10 лет, до 14 лет и рейтинговый турнир, - рассказал "НГ" главный судья соревнований, старший тренер Костанайской области по шахматам Амангельды УРАЛБАЕВ. - Присутствует и командный зачет. Контроль времени - 1,5 часа каждому участнику плюс 30 секунд на каждый ход.
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Соревнования проходят на двух площадках: в Шахматном клубе и конференц-зале гостиницы «Турист». За доски сели около 200 шахматистов со всего Казахстана и из Тюмени, 30 из них - взрослые спортсмены, которые не участвуют в детском Кубке РК. В прошлые годы к нам приезжали шахматисты из Сатки (Челябинская область). Как отмечает Амангельды Уралбаев, благодаря гостям из других стран повышается класс турнира.
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Участие в мемориале также принял именитый костанайский шахматист, новоиспеченный мастер ФИДЕ Тимур Нуржанов.
Переживающие родители нервно ожидают на лавочках в парке возле областного акимата, пока их дети сражаются между собой в битве умов.
Как сообщили в Шахматном клубе, каждые выходные на площади перед входом в клуб планируется выставлять большие уличные шахматы, чтобы могли сыграть все желающие.
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Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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