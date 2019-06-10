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Добринцофф
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С картошкой второй год подряд завал,оптовая цена 60-75,а раньше в это время уже по 150 была.Покупателям конечно удобно,можно и не заморачиваться с погребами пришёл купил сколько надо.
10.06.19 19:09
Добринцофф
Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму
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10.06.19 18:52
Vital
Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму
И вабще тут мафия. Я уже говорил. Эналаприл я покупал в рф за 40-50 руб маде ин Белоруссия. У нас нету. Есть другие производители. Индия 400 теньге. И так во всем.
10.06.19 18:41
maxsaf
Как проходили выборы президента в Казахстане. Обзор прессы
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Выборы в Костанайской области прошли на «высочайшем организационном уровне» – выводы наблюдателей СНГ

Евгений ШИБАРШИН

10 июня 2019, 13:45 |  Государство

Руководитель делегации международных наблюдателей СНГ на выборах президента РК в Костанайской области, начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий СЕМЕНОВ рассказал о результатах миссии на брифинге в в Региональной службе коммуникаций сегодня, 10 июня.

Дмитрий Семенов: «Если предполагаемое нарушение письменно не зафиксировано, очень сложно по нему дальше работать»

Он отметил, что наблюдатели СНГ обращали внимание не только на соблюдение законодательства в местах голосования, но и на возможные факты нарушений, связанные с размещение агитационных материалов в городах и населенных пунктах, обеспечения возможности для беспрепятственного голосования избирателей с ограниченными физическими возможностями и работой общественников, проводивших экзитпол.

По оценке Дмитрия Семенова, все делалось в рамках выборного законодательства Казахстана.

- Почти на всех избирательных участках я старался пообщаться с общественным наблюдателями: есть ли у них какие-то вопросы, все ли им, что положено по законодательству, обеспечено, - сказал он. – Ни на одном избирательном участке нареканий я не услышал.

Глава делегации наблюдателей СНГ по Костанайской области отметил хорошее техническое обеспечение процедуры голосования.

- Общий вывод по организационной части – величайший уровень организации, - заявил Дмитрий Семенов. – Продуманы все моменты, поэтому было приятно смотреть, как проходил электоральный процесс в день голосования в Костанайской области.

Такую же оценку дали и другие члены делегации: Людмила Кузьменкова, работающая начальником юридического отдела Собрания депутатов Магнитогорского округа, и Канат Сейтеков, возглавляющий Совет Челябинской областной организации «Казахский общественный центр «Азамат». Они проводили наблюдение за выборами в Рудном и сельских населенных пунктах.

Корреспондент «НГ» попросил Дмитрия Семенова оценить, насколько правомерно на избирательном участке № 62 в Костанае председатель участковой комиссии отказала дать общественным наблюдателям информацию об итогах голосования, предложив посмотреть протокол подсчета голосов после его проверки в городской территориальной избирательной комиссии.

Международный наблюдатель ответил примером - он и еще два наблюдателя от ОБСЕ присутствовали при подведении итогов голосования на избирательном участке разместился в Костанайском физико-математическом лицее. Были там и несколько местных общественных наблюдателей.

- Абсолютно на виду у всех наблюдателей считался каждый бюллетень, называлось количество голосов за каждого кандидата. Было достаточно много проголосовавших – 2 031 человек, были переносные урны. Все цифры сходились. И самое главное – после первой же нашей просьбы для всех наблюдателей были отксерокопированы протоколы и лично вручены. Копию протокола разместили на информационном стенде, - сообщил Семенов. И пояснил: - Тот факт, который вы привели… тут или какой-то технический нюанс, или кто-то из наблюдателей должен официально оформить свою претензию. Очень важно любой вопрос на выборах не просто проговаривать. Их всегда нужно официально фиксировать. Если предполагаемое нарушение не зафиксировано, очень сложно по нему дальше работать.

Глава делегации международных наблюдателей СНГ пообещал «уточнить, как там было дело, оформил ли наблюдатель это письменно».

Задавали журналисты вопросы и по поводу голосования «за других». Наблюдатели рассказали, что в их присутствии были факты обращений некоторых избирателей с просьбой голосовать за своих родственников. Но в участковой комиссии им разъясняли, что законодательством такое не предусмотрено.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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