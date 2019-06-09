Головкин нокаутировал Роллса в дебютном бою на DAZN

Казахстанский боксер Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвертом раунде дебютного поединка на DAZN.

Фото с сайта vesti.kz

Поединок состоялся в промежуточном весе (до 74,4 кг) и стал главным событием вечера бокса, который только что завершился на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Таким образом, Головкин одержал 39-ю победу в карьере, из которых 35 досрочно. Роллс же потерпел первое поражение в карьере и первое досрочное.

- Хочу поблагодарить всех болельщиков. - Цитирует GGG vesti.kz . - Спасибо моему оппоненту, он хорошо себя проявил. Я дал ему поработать несколько раундов, чтобы он тоже показал себя, на что способен. Я изучил его в первых раундах и потом сказал своему тренеру, что поймаю его. Его удары не были сильными. Я их практическими не почувствовал. Я вернулся к своим нокаутам. Этой мой стиль. Я вернулся и я вновь на ринге. Я чувствую тинейджером. Большая сделка с DAZN, огромная поддержка зрителей и фанатов. Это подарок и моя благодарность им. С кем я хотел бы подраться дальше? Все знают. Я хочу встретиться с Канело. Я готов в сентябре. Я готов, передайте Канело. Все понимают, что это большой бизнес. Верю, что наш бой состоится.