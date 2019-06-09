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Головкин нокаутировал Роллса в дебютном бою на DAZN
9 июня 2019, 09:28 | Спорт
Казахстанский боксер Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвертом раунде дебютного поединка на DAZN.
Фото с сайта vesti.kz
Поединок состоялся в промежуточном весе (до 74,4 кг) и стал главным событием вечера бокса, который только что завершился на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Таким образом, Головкин одержал 39-ю победу в карьере, из которых 35 досрочно. Роллс же потерпел первое поражение в карьере и первое досрочное.
- Хочу поблагодарить всех болельщиков. - Цитирует GGG vesti.kz. - Спасибо моему оппоненту, он хорошо себя проявил. Я дал ему поработать несколько раундов, чтобы он тоже показал себя, на что способен. Я изучил его в первых раундах и потом сказал своему тренеру, что поймаю его. Его удары не были сильными. Я их практическими не почувствовал. Я вернулся к своим нокаутам. Этой мой стиль. Я вернулся и я вновь на ринге. Я чувствую тинейджером. Большая сделка с DAZN, огромная поддержка зрителей и фанатов. Это подарок и моя благодарность им. С кем я хотел бы подраться дальше? Все знают. Я хочу встретиться с Канело. Я готов в сентябре. Я готов, передайте Канело. Все понимают, что это большой бизнес. Верю, что наш бой состоится.
Для Головкина этот бой стал первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN и первым под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса.
Последний раз казахстанец выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда раздельным решением судей проиграл мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу(52-1-2, 35 КО), потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.
Последний раз казахстанец выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда раздельным решением судей проиграл мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу(52-1-2, 35 КО), потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.
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