Сборная Казахстана проиграла Бельгии в гостевом матче отбора на Евро-2020
Казахстанские футболисты всухую проиграли Бельгии в гостевом матче отборочного цикла Евро-2020. Игра проходила на стадионе "Руа Бодуэн" в Брюсселе и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, передает корреспондент Vesti.kz
Эден Азар и Георгий Жуков. Фото: Reuters©
Игра проходила на стадионе "Руа Бодуэн" в Брюсселе и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.
К этой игре сборная Казахстана подошла с кадровыми потерями - из-за травмы выбыли защитник Дмитрий Шомко ("Астана") и полузащитники Азат Нургалиев ("Тобол"), Александр Меркель ("Хераклес", Голландия) и Бахтиер Зайнутдинов ("Ростов", Россия).
Главной неожиданностью в стартовом составе Казахстана стало появление защитника "Кайсара" Александра Марочкина - для воспитанника алматинского футбола эта игра стала дебютной в сборной.
Равный счет в игре держался всего 11 минут, пока форвард Дрис Мертенс не забил с передачи новичка "Реала" Эдена Азара. На 14-й уже сам Мертенс выступил в роли ассистента и помог отличиться Тимоти Кастанье.
В перерыве сборная Казахстана сделала замену - вместо форварда "Кайсара" Тохтара Жангылышбая вышел полузащитник "Кайрата" Бауыржан Исламхан. Правда, довольно быстро бельгийцы сделали счет крупным - на 50-й минуте форвард Ромелу Лукаку удачно сыграл на добивании после попадания мяча в штангу. В оставшееся время результат не поменялся.
Отметим, что Бельгия, которая выиграла "бронзу" на чемпионате мира-2018, сейчас идет на первом месте в рейтинге ФИФА, а Казахстан занимает 116-ю строчку.
С девятью очками Бельгия возглавляет таблицу группы, а Казахстан с тремя баллами идет пятым. В следующем туре 11 июня Казахстан в 20:00 по времени Нур-Султана начнет домашний матч против Сан-Марино на "Астана Арене", а в ночь на 12 июня в 00:45 стартует игра Бельгия - Шотландия.
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