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Головкин оказался легче Роллса на взвешивании перед боем
8 июня 2019, 07:23 | Спорт
Казахстанец Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) и канадец Стив Роллс (19-0, 10 КО) прошли взвешивание перед боем на Madison Square Garden в Нью-Йорке, передает корреспондент Vesti.kz.
Геннадий Головкин и Стив Роллс. Фото: DAZN
Результат GGG составил 163 фунта, а его соперника -163,8. Казахстанец оказался на 363 грамма легче канадца - 73,935 против 74,298. По условиям контракта, боксеры встречаются в договорном весе 164 фунта (74,389 килограмма).
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Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в филиале Национального банка
Добринцофф: А если будет 380? Очень сомневаюсь. А то что когда-нибудь будет 400 (может, после выборов, может - в конце года, может - через несколько лет) - это точно. Нуу, разве что деноминацию...
Космическая скорость: 52 километра за один миг
Артем Марусич: Это про что то про между скоростью звука и света? :-) а догнал, про видео! :lol: А почему там два Аркалыка с разными расстояниями? А столица одна и без цифорок? :-o ...
Космическая скорость: 52 километра за один миг
ПКС 7.7-7.9 км/с, а этот даже после монтажа 2.6 км/с с трудом топит.
Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в филиале Национального банка
Добринцофф: А если будет 380? Поговорку знаешь? Что упало, то - пропало... :lol: ;-)
Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в филиале Национального банка
Victor Yang: Например, если она будет ещё через неделю 400, то и по 385 выгодно купить будет А если будет 380?