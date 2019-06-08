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Victor Yang
Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в филиале Национального банка
Добринцофф: А если будет 380? Очень сомневаюсь. А то что когда-нибудь будет 400 (может, после выборов, может - в конце года, может - через несколько лет) - это точно. Нуу, разве что деноминацию...
08.06.19 07:40
elektron
Космическая скорость: 52 километра за один миг
Артем Марусич: Это про что то про между скоростью звука и света? :-) а догнал, про видео! :lol: А почему там два Аркалыка с разными расстояниями? А столица одна и без цифорок? :-o ...
08.06.19 02:45
Артем Марусич
Космическая скорость: 52 километра за один миг
ПКС 7.7-7.9 км/с, а этот даже после монтажа 2.6 км/с с трудом топит.
08.06.19 00:08
drakon
Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в филиале Национального банка
Добринцофф: А если будет 380? Поговорку знаешь? Что упало, то - пропало... :lol: ;-)
07.06.19 23:56
Добринцофф
Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в филиале Национального банка
Victor Yang: Например, если она будет ещё через неделю 400, то и по 385 выгодно купить будет А если будет 380?
07.06.19 23:53
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Головкин оказался легче Роллса на взвешивании перед боем

8 июня 2019, 07:23 |  Спорт

Казахстанец Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) и канадец Стив Роллс (19-0, 10 КО) прошли взвешивание перед боем на Madison Square Garden в Нью-Йорке, передает корреспондент Vesti.kz

Геннадий Головкин и Стив Роллс. Фото: DAZN

Результат GGG составил 163 фунта, а его соперника -163,8. Казахстанец оказался на 363 грамма легче канадца - 73,935 против 74,298. По условиям контракта, боксеры встречаются в договорном весе 164 фунта (74,389 килограмма). 

Вечер бокса Головкин - Роллс по времени Нур-Султана пройдет утром 9 июня.
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