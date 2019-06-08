Головкин оказался легче Роллса на взвешивании перед боем

Казахстанец Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) и канадец Стив Роллс (19-0, 10 КО) прошли взвешивание перед боем на Madison Square Garden в Нью-Йорке, передает корреспондент Vesti.kz.

Геннадий Головкин и Стив Роллс. Фото: DAZN

Результат GGG составил 163 фунта, а его соперника -163,8. Казахстанец оказался на 363 грамма легче канадца - 73,935 против 74,298. По условиям контракта, боксеры встречаются в договорном весе 164 фунта (74,389 килограмма).

Вечер бокса Головкин - Роллс по времени Нур-Султана пройдет утром 9 июня.