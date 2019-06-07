Лето, солнце, жара - прогноз погоды в Костанае и области на выходные и первый рабочий день

Дождь и грозу вместе с утренним туманом предсказывают по области в субботу, 8 июня, синоптики. Однако, это последний день, когда наш регион останется под влиянием тыла холодного циклона. Если ночью с пятницы на субботу столбики термометров предположительно покажут +8...+13, то уже днём в области ждут потепление до 25 градусов. Сохранится только ветер, порывы которого в течении дня могут достигать 23 м/с. Ночью скорость воздушных потоков - 9-14 м/с.

Фото Ксении РЕБИК

С воскресенья, 9 июня, осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 9-14 м/с. На гребне западного антициклона ночная температура, вероятно, будет в районе +7...+12, местами +15 градусов. От понедельника, 10 июня, последний выходной отстанет только по дневным показателям. Синоптики предсказывают в воскресенье +20...+25, местами +28 градусов, а в понедельник +25...+30, местами +33 градуса.

- В Костанае 8 июня переменная облачность, утром и днем дожди, - рассказала "НГ" инженер синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Ночью температура +10...+12, а днём +20...+22 градуса. Как и по всей области, 9 и 10 июня вероятность осадков и сильного ветра крайне низка. В субботу ночью +9...+11, днём +23...+25 градусов. В воскресенье в темное время суток +11...+13, днем +28...+30 градусов.

По словам синоптиков, новый циклон ожидают только к середине следующей недели. Он может принести сильные осадки и грозу.