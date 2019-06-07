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maxsaf
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
"Если кандидат от оппозиции, предположим, набирает 20-30% – это совсем другой кредит доверия для властей. Речь идет о том, чье имя не называют? Ну так допустить к выборам, и видно будет, какой...
07.06.19 19:45
alex_60
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
Начал читать, и бросил. Вода водой. Какие выборы. Нет выбора и выборов. Он все решил за всех.закодированные-вперед.
07.06.19 19:40
elektron
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
Полит Бюро РК в действии. На неопределённый срок, - пожизненно (пока сам не подаст в отставку). Выбирайте - без выборов. Или вернее наоборот! 8-). Следующий кандидат. Ура товарищи! :lol:
07.06.19 19:33
Victor Yang
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
Как действующий глава государства, я гарантирую, что выборы будут проведены честно, открыто, справедливо! Это моя принципиальная позиция!" Источник:www.ng.kz Вот я даже верю этим словам! И...
07.06.19 19:22
Валентин
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
В который раз грустно процитирую: Ни вверх не глядя, ни вперед, сижу с друзьями-разгильдяями, и наплевать нам, чья берет в борьбе мерзавцев с негодяями. P.S. Данная цитата является личным оценочным...
07.06.19 19:12
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Лето, солнце, жара - прогноз погоды в Костанае и области на выходные и первый рабочий день

Георгий ГОВОРОВ

7 июня 2019, 16:04 |  Общество

Дождь и грозу вместе с утренним туманом предсказывают по области в субботу, 8 июня, синоптики. Однако, это последний день, когда наш регион останется под влиянием тыла холодного циклона. Если ночью с пятницы на субботу столбики термометров предположительно покажут +8...+13,  то уже днём в области ждут потепление до 25 градусов. Сохранится только ветер, порывы которого в течении дня могут достигать 23 м/с. Ночью скорость воздушных потоков - 9-14 м/с.

Фото Ксении РЕБИК

С воскресенья, 9 июня, осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 9-14 м/с. На гребне западного антициклона ночная температура, вероятно, будет в районе +7...+12, местами +15 градусов. От понедельника, 10 июня, последний выходной отстанет только по дневным показателям. Синоптики предсказывают в воскресенье +20...+25, местами +28 градусов, а в понедельник +25...+30, местами +33 градуса.

- В Костанае 8 июня переменная облачность, утром и днем дожди, - рассказала "НГ" инженер синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Ночью температура +10...+12, а днём +20...+22 градуса. Как и по всей области, 9 и 10 июня вероятность осадков и сильного ветра крайне низка. В субботу ночью +9...+11, днём +23...+25 градусов. В воскресенье в темное время суток +11...+13, днем +28...+30 градусов.

По словам синоптиков, новый циклон ожидают только к середине следующей недели. Он может принести сильные осадки и грозу.
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