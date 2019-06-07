Волонтёры просят полицию создать сайт о без вести пропавших в Костанайской области

С такой инициативой сегодня, 7 июня, выступили волонтёры поискового отряда. Свою идею они озвучили на приеме граждан во фронт-офисе полиции.

Сайт, где аккумулировалась бы вся информация о людях, которые потерялись и который служил бы для координации действий поисковиков-добровольцев и полиции, появится в ближайшее время.

- Наш поисковый отряд вместе с полицией уже несколько лет разыскивает пропавших без вести, - рассказала волонтер Ирина КАРПЕНКО. - Удалось разыскать 20 несовершеннолетних, которые сбегали из дома. Всегда стараемся держать связь с родственниками.

Идею полицейские поддержали.

- По нашим данным, с начала 2019 года в розыск объявляли 30 наших сограждан, из них 25 уже нашли, - сообщил заместитель начальника ДП Костанайской области Жанболат УЛЬЖАБАЕВ. - Отдельный ресурс поможет оперативно реагировать на заявления о пропаже.

В ближайшее время интернет-площадка начнет работать. Сейчас отрабатывается механизм размещения информации на ней.

Фото предоставленно пресс-службой ДП КО