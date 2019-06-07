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maxsaf
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
"Если кандидат от оппозиции, предположим, набирает 20-30% – это совсем другой кредит доверия для властей. Речь идет о том, чье имя не называют? Ну так допустить к выборам, и видно будет, какой...
07.06.19 19:45
alex_60
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
Начал читать, и бросил. Вода водой. Какие выборы. Нет выбора и выборов. Он все решил за всех.закодированные-вперед.
07.06.19 19:40
elektron
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
Полит Бюро РК в действии. На неопределённый срок, - пожизненно (пока сам не подаст в отставку). Выбирайте - без выборов. Или вернее наоборот! 8-). Следующий кандидат. Ура товарищи! :lol:
07.06.19 19:33
Victor Yang
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
Как действующий глава государства, я гарантирую, что выборы будут проведены честно, открыто, справедливо! Это моя принципиальная позиция!" Источник:www.ng.kz Вот я даже верю этим словам! И...
07.06.19 19:22
Валентин
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
В который раз грустно процитирую: Ни вверх не глядя, ни вперед, сижу с друзьями-разгильдяями, и наплевать нам, чья берет в борьбе мерзавцев с негодяями. P.S. Данная цитата является личным оценочным...
07.06.19 19:12
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Волонтёры просят полицию создать сайт о без вести пропавших в Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

7 июня 2019, 14:02 |  Общество

С такой инициативой сегодня, 7 июня, выступили волонтёры поискового отряда. Свою идею они озвучили на приеме граждан во фронт-офисе полиции.

Сайт, где аккумулировалась бы вся информация о людях, которые потерялись и который служил бы для координации действий поисковиков-добровольцев и полиции, появится в ближайшее время.

- Наш поисковый отряд вместе с полицией уже несколько лет разыскивает пропавших без вести, - рассказала волонтер Ирина КАРПЕНКО. - Удалось разыскать 20 несовершеннолетних, которые сбегали из дома. Всегда стараемся держать связь с родственниками.

Идею полицейские поддержали.

- По нашим данным, с начала 2019 года в розыск объявляли 30 наших сограждан, из них 25 уже нашли, - сообщил заместитель начальника ДП Костанайской области Жанболат УЛЬЖАБАЕВ. - Отдельный ресурс поможет оперативно реагировать на заявления о пропаже.

В ближайшее время интернет-площадка начнет работать. Сейчас отрабатывается механизм размещения информации на ней.

Фото предоставленно пресс-службой ДП КО
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