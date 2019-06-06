Юрист: Детей можно не отдавать в школу в 6 лет

Юрист Жангельды Сулейманов высказался по поводу необходимости отдавать детей 6-летнего возраста в школу. По его мнению, родители могут этого не делать, если считают, что еще рано, передает Zakon.kz.

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Сулейманов вспомнил недавнее заявление главы МОН РК Куляш Шамшидиновой о том, что в Законе «Об образовании» прописано, что с 6 лет начинается обучение в школе. В связи с чем, родителям желательно отдавать своих чад в общеобразовательное учреждение именно в этом возрасте.

Однако юрист не соглашается с этой мыслью. Он указал на конкретное звучание нормы в законе: "На обучение в 1 класс принимаются дети с шести лет".

"Из смысла данной нормы следует, что идет речь о принятии в первый класс, а не об обязанности родителей определить ребенка в первый класс. То есть, родитель может определить своего ребенка в школу, если ребенку 6 лет. А смысл слов "с шести лет" включает не только детей, кому 6 лет, а всех детей до 18 лет. Всем же ясно, что предлог "с" означает от шести лет и старше", - высказался юрист.

Жангельды Сулейманов посчитал данную законодательную норму «сырой». В связи с чем, отметил он, и трактуют ее не всегда верно.

Он также указал на то, что обязанность родителей обеспечить своих детей средним образованием прописана в Кодексе о браке и семье. Но и там нет конкретных возрастных рамок.

"Не указано, что родители обязаны определять ребенка в школу с 6 лет. Можно и с семи, и восьми, да и с девяти лет, наверное. Главное, чтобы ребенок окончил среднюю школу", - написал Сулейманов.

Юрист также вспомнил тему ответственности родителей и штрафов. Конкретную статью министр тогда не обозначила.

Однако, по мнению эксперта, есть только один штраф, более-менее подходящий к данной ситуации. Согласно ч.2 ст. 409 КоАП РК, предусмотрена ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области образования, родителями или иными законными представителя - предупреждение или штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

"Но и такой штраф, думаю, не соответствует полностью нашему случаю, потому что как я писал выше - нет обязанности родителей определять шестилетнего ребенка в школу. А раз нет обязанности, то нет и штрафа", - отметил Жангельды Сулейманов.

Как написал юрист, законом не предусмотрен какой-либо способ заставить родителя определить 6-летнего ребенка в первый класс.

"Нет обязанности отдавать в школу 6-летнего ребенка, а есть другая обязанность – дать среднее образование, что не одно и то же", - резюмировал Сулейманов. -"Так что, друзья, не бойтесь никаких штрафов. И, если не хотите отдавать своего ребенка в 6 лет в школу, то не отдавайте".