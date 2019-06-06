Юрист: Детей можно не отдавать в школу в 6 лет
Юрист Жангельды Сулейманов высказался по поводу необходимости отдавать детей 6-летнего возраста в школу. По его мнению, родители могут этого не делать, если считают, что еще рано, передает Zakon.kz.
Фото 24 kz
Сулейманов вспомнил недавнее заявление главы МОН РК Куляш Шамшидиновой о том, что в Законе «Об образовании» прописано, что с 6 лет начинается обучение в школе. В связи с чем, родителям желательно отдавать своих чад в общеобразовательное учреждение именно в этом возрасте.
Однако юрист не соглашается с этой мыслью. Он указал на конкретное звучание нормы в законе: "На обучение в 1 класс принимаются дети с шести лет".
"Из смысла данной нормы следует, что идет речь о принятии в первый класс, а не об обязанности родителей определить ребенка в первый класс. То есть, родитель может определить своего ребенка в школу, если ребенку 6 лет. А смысл слов "с шести лет" включает не только детей, кому 6 лет, а всех детей до 18 лет. Всем же ясно, что предлог "с" означает от шести лет и старше", - высказался юрист.
Жангельды Сулейманов посчитал данную законодательную норму «сырой». В связи с чем, отметил он, и трактуют ее не всегда верно.
Он также указал на то, что обязанность родителей обеспечить своих детей средним образованием прописана в Кодексе о браке и семье. Но и там нет конкретных возрастных рамок.
"Не указано, что родители обязаны определять ребенка в школу с 6 лет. Можно и с семи, и восьми, да и с девяти лет, наверное. Главное, чтобы ребенок окончил среднюю школу", - написал Сулейманов.
Юрист также вспомнил тему ответственности родителей и штрафов. Конкретную статью министр тогда не обозначила.
Однако, по мнению эксперта, есть только один штраф, более-менее подходящий к данной ситуации. Согласно ч.2 ст. 409 КоАП РК, предусмотрена ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области образования, родителями или иными законными представителя - предупреждение или штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.
"Но и такой штраф, думаю, не соответствует полностью нашему случаю, потому что как я писал выше - нет обязанности родителей определять шестилетнего ребенка в школу. А раз нет обязанности, то нет и штрафа", - отметил Жангельды Сулейманов.
Как написал юрист, законом не предусмотрен какой-либо способ заставить родителя определить 6-летнего ребенка в первый класс.
"Нет обязанности отдавать в школу 6-летнего ребенка, а есть другая обязанность – дать среднее образование, что не одно и то же", - резюмировал Сулейманов. -"Так что, друзья, не бойтесь никаких штрафов. И, если не хотите отдавать своего ребенка в 6 лет в школу, то не отдавайте".
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 161
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Отрабатывать вручную уже невозможно - Абаев о мониторинге соцсетей
Боюсь, что при рубке этого "леса", много невиновных "щепок" полетят.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: на все уже выпущенные аппараты не распространяется запрет обновления гугла. В точку. Причём скоро возможно будет отменён. Трамполино могут привлечь за вредительство :lol:
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital: Брал в технодоме с функцией обмена в течении года. Что это за функция такая? Сейчас новый закон вышел - телефоны и прочие устройства с сим-картами менять нельзя, кроме как если будет...
Прокурор Костаная выиграл суд у АО «КазТрансГаз Аймак»
А что на счет 200 тенге за ежегодную проверку стояков, которую по факту никто не проводит? Около 50 тысяч абонентов по городу - неплохо так 10 миллионов за виртуальные проверки.
Появилась третья версия происхождения рудненского колеса обозрения
olegggon 50 млн доставка - Какие 50 доставка ?? Если железкой , думаю в 5 (пять) с лихвой уложились . А никого разговора не было , если бы документы показали .