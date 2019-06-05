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Холодную воду отключат на один день в жилых домах и социальных объектах Костаная
5 июня 2019, 20:33 | ЖКХ
Как сообщила пресс-служба ГКП "Костанай-Су", в связи с плановыми работами на сетях водопровода на пересечении ул. Джамбула – ул. Сибирская 6 июня с 9.00 до 22.00 будет прекращена подача питьевой воды по следующим адресам:
Иллюстративное фото dvinatoday.ru
Жилые дома:
- ул. Абая 28/4, 28/3, 32, 36, 36/1, 28, 40/1, 42/, 44/1, 50, 52, 54, 54а.
- ул. Джамбула 95, 93, 91, 89, 89/3.
- ул. Хакимжановой 5/3, 5/2, 5/1.
- ул. Маяковского 104/2, 104/1.
Частный сектор:
От ул. Абая до ул. Маяковского в границах ул. Хакимжанова, ул. Баумана
Социальные объекты:
ул. Абая 60 (Оil центр),
ул. Абая 34а (ТД Емшан),
ул. Маяковского 104/4 (Пекарня).
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