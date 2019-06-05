Холодную воду отключат на один день в жилых домах и социальных объектах Костаная

Как сообщила пресс-служба ГКП "Костанай-Су", в связи с плановыми работами на сетях водопровода на пересечении ул. Джамбула – ул. Сибирская 6 июня с 9.00 до 22.00 будет прекращена подача питьевой воды по следующим адресам:

Иллюстративное фото dvinatoday.ru

Жилые дома:

- ул. Абая 28/4, 28/3, 32, 36, 36/1, 28, 40/1, 42/, 44/1, 50, 52, 54, 54а.

- ул. Джамбула 95, 93, 91, 89, 89/3.

- ул. Хакимжановой 5/3, 5/2, 5/1.

- ул. Маяковского 104/2, 104/1.

Частный сектор:

От ул. Абая до ул. Маяковского в границах ул. Хакимжанова, ул. Баумана

Социальные объекты:

ул. Абая 60 (Оil центр),

ул. Абая 34а (ТД Емшан),

ул. Маяковского 104/4 (Пекарня).