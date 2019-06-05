Дождь, град, гроза и шквал - прогноз погоды на три ближайшие дня в Костанайской области не радует

По прогнозам, до конца этой недели синоптическая ситуация останется неустойчивой. Жителям Костанайской области следует ожидать прохладную погоду с ветром и грозовыми дождями.

Фото Ксении РЕБИК



- В четверг, 6 июня, ночью ожидается достаточно низкая температура - всего 3-8, местами 11 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Татьяна КОСЕНКО. - Днем термометры покажут 18-23, местами 26 градусов тепла, но тепло это не будет ощущаться из-за грозового дождя и сильного ветра. Местами пройдет град. Следующей ночью, в пятницу, температура будет выше, но ненамного, ожидаем 5-10 градусов. Днем 7 июня температура будет колебаться в пределах 13-18, местами 21-26 °С. Но вновь будет идти дождь, местами сильный, с грозой и градом. В субботу, 8 июня, погода ощутимо не улучшится: 8-13 градусов ночью и 13-18, местами 21-26 днем. И вновь дожди, грозы, и град. Только в воскресенье ситуация начнет меняться. Во всяком случае осадков уже не ожидаем. Температура воздуха составит ночью 8-13, местами 16 °С, днем - от 22 до 25, местами 28 градусов тепла.

Ветер во второй половине недели будет преимущественно северо-западный, лишь в пятницу он иногда будет дуть с севера. Скорость его будет переменчивой: от 9-14 м/с, усиливающейся до 15-20 м/с. Наиболее сильные порывы ветра ожидаются в четверг, 6 июня - до 23 м/с. В воскресенье ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с.