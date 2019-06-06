Новые слуховые аппараты установили участнику проекта «Нужные деньги» Славе Затворному

В январе 2019 года наши читатели помогли собрать деньги для десятилетнего Славы Затворного из Затобольска. Мальчик страдает нейросенсорной тугоухостью IV степени, возникшей на фоне лечения антибиотиками в младенческом возрасте.





Тогда выхода не было, врачи спасали жизнь мальчика и глухота стала той ценой, которую пришлось заплатить за избавление от тяжелой пневмонии. Мальчик учится в коррекционной школе-интернате для детей особыми образовательными потребностями. Какими бы эффективными методиками ни владели педагоги школы, без хороших слуховых аппаратов, слабослышащему ребенку не научиться общаться с другими людьми, используя голос. С таким диагнозом, как у Славы, простенькими аппаратами не обойтись, нужны 24-канальные. И устанавливать их надо, разумеется, парой, одновременно. Стоимость такой покупки не каждая семья может осилить. Цена одного аппарата — 460 000 тенге, соответственно за пару надо заплатить 920 000.

Мама Вячеслава, Наталья СИРОТЮК, самостоятельно собирала деньги через социальные сети, но всю сумму аккумулировать не удалось. Ей не хватало чуть менее половины. Тогда Наталья пришла к нам и мы по уже установившейся доброй традиции разделили эту миссии с нашими коллегами из проекта «Жизнь на ладони» газеты «Костанайские новости».

Благодаря нашим читателям удалось собрать 180 000 тенге и с конца января этого года деньги ожидали своего часа в редакционном сейфе. К концу учебного года подошла очередь Славы на участие в «Жизни ладони». 200 000 тенге от наших коллег окончательно решили вопрос оплаты, еще полторы недели ушло на изготовление индивидуальных силиконовых вкладышей.





5 июня в Центре слуха Вячеславу установили и настроили новые 24-канальные слуховые аппараты. Сразу после установки мальчик дал понять жестами и звуками, что он ощутил изменения. Доктору даже пришлось несколько снизить порог, чтобы Славик не испытывал легкий дискомфорт.

- Слабослышащему ребенку надо сразу устанавливать хорошие аппараты, дающие объемный звук,- говорит врач Центра слуха Оразалы КАЛДЫБАЕВ. - тогда он быстрее и лучше учится говорить. Но, у родителей нет таких денег нет. А поставки тех аппаратов, что выдаются бесплатно, разыгрываются по тендеру. Что дешевле, то и закупают. Аппарат за 21 000 -22 000 тенге пользы не принесет, только задержит речевое развитие ребенка.





Славе Затворному диагноз поставили в два с половиной года. Если бы сразу у мальчика были такие аппараты, он уже хорошо говорил бы.

Как объяснил Оразалы Куанышевич, сейчас главное — работа сурдопедагога. Слава начал слышать много звуков, которые ему незнакомы и мозг не может их идентифицировать. В анализе звуковой информации поможет сурдопедагог. Если такой аппарат поставить в раннем возрасте, дети начинают говорить очень хорошо. Но, даже такая запоздалая установка, как у Славика, даст свои плоды.

- Спасибо проектам «Нужные деньги» и «Жизнь на ладони», что помогаете детям слышать, поблагодарила Наталья Сиротина. - Спасибо всем, кто помогал через соцсети. Без поддержки у меня бы не было надежды когда-нибудь говорить с сыном. А сейчас я буду ждать этого. Славик научится, я знаю.

Спустя несколько месяцев мы непременно узнаем, чему научился Вячеслав и расскажем об этом нашим читателям.