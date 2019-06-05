Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро

В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро выставлено жилье в разных районах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на онлайн-издание Postimees.

Жилые дома в Кохтла-Ярве

Речь идет преимущественно о квартирах, владельцы которых скончались. Такое жилье либо некому было передать по наследству, либо наследники не интересуются доставшейся недвижимостью, отмечают в местном муниципалитете.

"За год накапливается примерно 20-25 таких квартир. Если долго не удается продать квартиру, то мы имеем право снижать начальную сумму. И это действует - по две-три таких квартиры на аукционе обычно уходит", - приводит издание слова помощника мэра Кохтла-Ярве Юлле Лепассаар.

По словам чиновницы, некоторые квартиры не удается продать даже через шесть-семь аукционов. Основная причина - плохое состояние недвижимости: квартиры сильно замусорены и требуют ремонта. Всего на аукцион, который пройдет 14 июня, выставлено 39 квартир, из них 22 пустуют, в 17 проживают арендаторы.

Жилищные аукционы, на которых недвижимость можно приобрести по минимальной стоимости, проводятся в странах Прибалтики регулярно. В ряде случаев речь идет о жилье в "убитом" состоянии или с обременениями, но бывает и так, что недвижимость просто не нужна владельцам.

Так, в 2018 году одна из жительниц Литвы, подсчитав расходы на содержание своей 100-метровой четырехкомнатной квартиры, расположенной в литовской деревне Упнинкай, решила отдать ее даром. "Если кому-то надо, может забирать, зарегистрировать или что-то еще. Дарю, - заявила женщина. - Если бы квартира была хорошей, то было бы другое дело, а так - пусть забирают, кому нужно".