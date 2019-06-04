Форум
Lamka
Казахстанцев обяжут регистрировать авто с иностранными номерами
Добавьте в базу машину с "иностранными" номерами, при проезде её через камеру, фиксируем, ведем нашим ЦЕНТРОМ управления камерами (или как он там), патрульку в догонку, машину на...
04.06.19 16:35
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: еще есть несколько подобных. Алекс, знаю. Цирк - асфальтровщиков, водопроводчиков и самый - главный- Акиматчиков... :lol: ;-)
04.06.19 15:48
Vital
Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция
Тюльпанчик: Всё бы отдал. Сердце, душу. Знать бы куда. Он малыш меня попросил что б я ему купил приставку игровую. Смотрю. Это видео. Это он меня поздравлял с днем рождения. Сердце разрывается....
04.06.19 15:11
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: К вам такой, в КОстанай - приезжал... не знаю. я в этом веке в цирке не был.таком, под куполом. а так например цирк лесорубов у нас круглый год работает. еще есть несколько подобных.
04.06.19 14:46
лимон
Казахстанцев обяжут регистрировать авто с иностранными номерами
давно пора, ездят безалаберно
04.06.19 14:40
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

«Получить всё, что возможно» - чемпионат области по спортивной гимнастике начался в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

4 июня 2019, 16:24 |  Спорт

Открытый чемпионат области по спортивной гимнастике среди мальчиков и девочек 2007-2012 г. р. стартовал в городской ДЮСШ 3 июня и продолжится до 6 июня. В нем приняли участие 120 спортсменов.

Богдан Жовтяк стал бронзовым призером турнира / Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Парковочные места перед входом в ГДЮСШ были забиты. Не удивительно - ведь каждый родитель хочет поддержать своего ребенка-спортсмена в ответственный для него момент.

- Соревнования посвящены Дню защиты детей, это наш традиционный турнир, - рассказала "НГ" главный секретарь соревнований Ирина ШИКОВА. - Раньше мы проводили 1-2 июня, сейчас чуть-чуть сдвинулись. Соревнования республиканского масштаба, поэтому сдвинули немного. У нас присутствуют участники из Уральска, Талдыкоргана и Нур-Султана.

Арон Тезекбай выполняет упражнение на коне и становится серебряным призером чемпионата / Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Этот турнир не является отбором на чемпионат Казахстана, но занесен в календарь обязательных спортивных мероприятий. Возраст самых юных участников - 7 лет.

Организация соревнований и, что немаловажно, дисциплина в гимнастике - на высшем уровне. Молодые гимнасты подходят к снаряду только после слова «можно», терпеливо ожидая с ровно вытянутой вверх рукой, пока судья даст добро.

Чемпионат проходил по системе многоборья. Гимнасты выполняют по кругу упражнения на брусьях, кольце, коне и других снарядах. Несмотря на юный возраст, мальчики и девочки, посвятившие годы гимнастике, отличаются подтянутостью, точеной фигурой и рельефом мышц. 

Кирилл Лоренц выполняет упражнение на брусьях / Фото Николая СОЛОВЬЕВА

- Мне 8 лет, занимаюсь уже 4 года, у меня 2-й юношеский разряд, - рассказал "НГ" костанаец Кирилл ЛОРЕНЦ. - Мой любимый снаряд - это кольца. На гимнастику меня привела мама.

Кирилл Лоренц и его тренер Артем Щедрин / Фото Ирины КОПП

Кирилл стал победителем областного турнира среди мальчиков. Наравне со спортом уже 4 года он увлекается танцами в стиле хип-хоп. Приобщила к ним мама мальчика - Светлана ЛОРЕНЦ.

- Кирилл часто смотрит спортивные видео, изучает, - рассказала она. - Я привела его на гимнастику по совету нашего дедушки. Главное - это желание ребенка. Если у него нет желания, его не заставишь. Мы планируем продолжить занятия и получить всё, что возможно. Кирилл тренируется в этом году 5 дней в неделю. Достижения тоже имеются - за этот год Кирилл участвует в соревнованиях третий раз. Недавно стал чемпионом в Павлодаре.

Победителей и призеров чемпионата наградят медалями, грамотами, а также подарками от молодежной федерации гимнастики Костанайской области.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
04.06.19 15:28 От традиционной системы подготовки полицейских откажутся в Костанае
04.06.19 14:09 Казахстанцев обяжут регистрировать авто с иностранными номерами
04.06.19 13:35 Десятки домов останутся отключенными от горячей воды до середины июня в Костанае
04.06.19 12:58 Ни заехать ни зайти - недовольные ремонтом улицы Каирбекова костанайцы перечислили претензии к подрядчику
04.06.19 11:03 Михаил Кукушкин не смог выйти в полуфинал "Ролан Гарроса"
04.06.19 09:06 Водитель внедорожника скончался на месте - аварию на трассе прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
04.06.19 08:31 От субсидий придется отходить и «брать длинные деньги под малый процент» - замминистра сельского хозяйства костанайским аграриям
03.06.19 17:10 Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция
03.06.19 16:49 Холодную воду на один день отключат в некоторых домах Костаная
03.06.19 16:26 Президентом федерации бокса Костанайской области стал Кайрат Ахметов

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 152
Пользователей: 5
Всего: 157

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх