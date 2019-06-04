«Получить всё, что возможно» - чемпионат области по спортивной гимнастике начался в Костанае

Открытый чемпионат области по спортивной гимнастике среди мальчиков и девочек 2007-2012 г. р. стартовал в городской ДЮСШ 3 июня и продолжится до 6 июня. В нем приняли участие 120 спортсменов.

Богдан Жовтяк стал бронзовым призером турнира / Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Парковочные места перед входом в ГДЮСШ были забиты. Не удивительно - ведь каждый родитель хочет поддержать своего ребенка-спортсмена в ответственный для него момент.

- Соревнования посвящены Дню защиты детей, это наш традиционный турнир, - рассказала "НГ" главный секретарь соревнований Ирина ШИКОВА. - Раньше мы проводили 1-2 июня, сейчас чуть-чуть сдвинулись. Соревнования республиканского масштаба, поэтому сдвинули немного. У нас присутствуют участники из Уральска, Талдыкоргана и Нур-Султана.

Арон Тезекбай выполняет упражнение на коне и становится серебряным призером чемпионата / Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Этот турнир не является отбором на чемпионат Казахстана, но занесен в календарь обязательных спортивных мероприятий. Возраст самых юных участников - 7 лет.

Организация соревнований и, что немаловажно, дисциплина в гимнастике - на высшем уровне. Молодые гимнасты подходят к снаряду только после слова «можно», терпеливо ожидая с ровно вытянутой вверх рукой, пока судья даст добро.

Чемпионат проходил по системе многоборья. Гимнасты выполняют по кругу упражнения на брусьях, кольце, коне и других снарядах. Несмотря на юный возраст, мальчики и девочки, посвятившие годы гимнастике, отличаются подтянутостью, точеной фигурой и рельефом мышц.

Кирилл Лоренц выполняет упражнение на брусьях / Фото Николая СОЛОВЬЕВА

- Мне 8 лет, занимаюсь уже 4 года, у меня 2-й юношеский разряд, - рассказал "НГ" костанаец Кирилл ЛОРЕНЦ. - Мой любимый снаряд - это кольца. На гимнастику меня привела мама.

Кирилл Лоренц и его тренер Артем Щедрин / Фото Ирины КОПП

Кирилл стал победителем областного турнира среди мальчиков. Наравне со спортом уже 4 года он увлекается танцами в стиле хип-хоп. Приобщила к ним мама мальчика - Светлана ЛОРЕНЦ.

- Кирилл часто смотрит спортивные видео, изучает, - рассказала она. - Я привела его на гимнастику по совету нашего дедушки. Главное - это желание ребенка. Если у него нет желания, его не заставишь. Мы планируем продолжить занятия и получить всё, что возможно. Кирилл тренируется в этом году 5 дней в неделю. Достижения тоже имеются - за этот год Кирилл участвует в соревнованиях третий раз. Недавно стал чемпионом в Павлодаре.

Победителей и призеров чемпионата наградят медалями, грамотами, а также подарками от молодежной федерации гимнастики Костанайской области.