От традиционной системы подготовки полицейских откажутся в Костанае

В костанайском пресс-клубе сегодня, 4 июня, презентовали новую систему подготовки полицейских кадров на базе академии МВД им. Кабылбаева. До этого года она готовила сотрудников правопорядка в течении 4 лет, а по окончанию обучения выпускники получали степень бакалавра. С сентября набирать в академию будут только тех, кто уже получил профильное образование в гражданских вузах и колледжах. Подготовительный учебный центр, который занимался переобучением выпускников юридических специальностей для работы в системе МВД, будет ликвидирован.

- От бакалавриата нам пришлось отказаться по трём причинам, - сообщил начальник академии МВД Нурлан БИЕКЕНОВ. - Во-первых, вся наша деятельность направлена на то, чтобы войти в тридцатку лучших стран мира. Для этого, в том числе, необходимо привести полицейскую систему к стандартам Организации экономического сотрудничества и развития. В этих государствах полицейских готовят максимум 2 года. Во-вторых, мы проанализировали закрепляемость наших подопечных. Практически 60% выпускников ведомственных организаций образования Казахстана, увольняются после того, как отработают обязательный пятилетний срок. Новая система позворлит снизить затраты на подготовку полицейских. И, в-третьих, мы считаем, что таким образом получится гуманизировать полицейских. Думаю, будет лучше, если они будут учиться в гражданских вузах, чем 4 года жить в казармах.

Теперь полицейских в зависимости от направления будут готовить 3-6 месяцев. Изменятся правила приема студентов. Для поступления надо будет только сдать тест в агенстве по делам госслужбы и противодействия коррупции и нормативы по физической подготовке. Другие экзамены, которые раньше сдавали абитуриенты, будут отменены. Пока для студентов, которые будут обучаться по новой системе, обязательная пятилетняя отработка в органах законом не предусмотрена.

Первый набор планируется в сентябре. Академия готова принять до 180 человек.

В академии для студентов 2, 3 и 4 курсов гуманитарных вузов, обучающихся по специальности "юриспруденция" разработали проект "Полицейская кафедра". Для них организуют специальные факультативные занятия. В гражданском вузе они будут получать общее юридическое образование, а в академии им будут преподавать специальные предметы.

- Если субъективно оценивать, то я считаю, что в идеале срок обучения должен быть не менее 10 месяцев, - рассказал Нурлан Биекенов. - Но пока, исходя из возможностей государства, остановились на 3-6 месяцах, потом будем смотреть на результаты эксперимента. А вообще всё зависит от самой личности. Есть выпускники, которым будет и месяца достаточно, а есть те, которым и 3-х лет не хватит.

Если выпускник по окончанию обучения не передумает работать в полиции, после сдачи экзаменов, он будет направлен в органы на испытательный срок. За ним закрепят наставника из числа опытных полицейских, которые и определят его профпригодность.

В результате оптимизации системы ведомственного образования вместо 12 учебных заведений в Казахстане останется 5, включая костанайскую академию. По старой системе пока продолжит работать только Карагандинская академия, где сохранится набор 250-ти курсантов следственно-экспертной специализации.