Михаил Кукушкин не смог выйти в полуфинал "Ролан Гарроса"

На турнире Большого шлема не осталось ни одного представителя нашей страны, передает Informburo.kz.

Михаил Кукушкин / Фото Федерации тенниса Казахстана

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин потерпел поражение на открытом чемпионате Франции (26 мая - 9 июня, Париж). В четвертьфинале парного разряда он и бельгиец Йоран Флиген в двух сетах уступили колумбийцам Хуану Себастьяну Кабалю и Роберту Фараху - 2:6, 2:6. Матч на грунте длился 1 час 1 минуту.

В предыдущих поединках Кукушкин и Флиген с одинаковым счётом победили молдаванина Раду Албота и тунисца Малика Жазири, а также уругвайца Пабло Куэваса и испанца Фелисьяно Лопеса – 6:3, 3:6, 6:4. После чего Михаилом и Йораном была повержена аргентинская пара в лице Федерико Дельбониса и Гильермо Дюрана - 2:6, 7:6, 6:4.

Эта победа стала исторической для казахстанца на топ-уровне, так как на всех ТБШ он в предыдущие годы не мог добраться до четвертьфинала.

Зарина Дияс, Александр Бублик, Юлия Путинцева, Елена Рыбакина и Галина Воскобоева ещё раньше покинули "Ролан Гаррос".

Досье Informburo.kz

Дата рождения: 26 декабря 1987 года.

Место рождения: Волгоград, Россия.

Гражданство: Казахстан – с лета 2008 года.

Достижения: 14-кратный победитель турниров серии ATP Challenger (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 годы), двукратный победитель турниров серии ITF (2007, 2008 годы), победитель (2010 год) и трёхкратный финалист турниров серии ATP, чемпион Азиады (2014 год). Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. МСМК.

Известные теннисисты, которых побеждал Михаил Кукушкин: Марин Чилич (Хорватия), Пабло Куэвас (Уругвай), Фабио Фоньини, Андреас Сеппи, Симоне Болелли (все – Италия), Томми Хаас, Флориан Майер (оба – Германия), Янко Типсаревич, Виктор Троицки (оба – Сербия), Михаил Южный, Дмитрий Турсунов (оба – Россия), Станислас Вавринка (Швейцария), Денис Истомин (Узбекистан), Григор Димитров (Болгария), Гильермо Гарсия-Лопес, Томи Робредо, Давид Феррер (все – Испания), Гаэль Монфис, Пьер-Юг Эрбер (оба – Франция), Федерико Дельбонис, Диего Шварцман, Хуан Мартин дель Потро, Леонардо Майер, Хуан Монако (все – Аргентина), Дуди Села (Израиль), Стив Джонсон (США), Жоао Соуза (Португалия), Робин Хаасе (Голландия).

Место в мировом рейтинге: 51-е (одиночный разряд).