От субсидий придется отходить и «брать длинные деньги под малый процент» - замминистра сельского хозяйства костанайским аграриям

Так 3 мая первый вице-министр Айдарбек САПАРОВ, приехавший в Костанайскую область с рабочим визитом, подвел итог встречи с сельхозтоваропроизводителями, которая прошла на полях ТОО «Темте», в Алтынсаринском районе.

- Вы должны быть готовы к этому, - обратился Сапаров к руководителям сельских ТОО и крестьянских хозяйств. - Этот вопрос мы сейчас рассматриваем.

Судя по характеру проблем, которые аграрии подняли перед высокопоставленным представителем сельхозведомства, такой поворот был вполне логичен. Большинство высказанных просьб касались государственной поддержки различных отраслей сельского хозяйства.

Директор ТОО «Темте» Сандарбек ХАМИТ и руководитель ОПХ «Заречное» Владимир ЧЕРНЕНКО предложили пересмотреть практику субсидирования семян. Относительно семян первой репродукции вице-министр сослался на то, что нормативы устанавливаются местной властью, поэтому, если они не устраивают, их можно пересмотреть без вмешательства Минсельхоза. Однако Владимир Черненко добавил:

- За бортом остались самые главные – оригинальные семена. Мы производим 1 200 тонн, затраты на одну тонну – 250 000 тенге, на один гектар – 600 000. Их не стали субсидировать с 2011 года. А это самый затратный механизм. Для субсидирования оригинальных семян нужны небольшие деньги.

Замминистра предложил первому заместителю акима Костанайской области Гауезу Нурмухамбетову эту тему еще раз более подробно обсудить с сельхозтоваропроизводителями и акимами районов, и свои предложения прислать в министерство.

- Нужно сравнить сегодняшнюю программу с прежней и найти «золотую середину», - считает Сапаров.

Не обошли внимание и практику господдержки животноводства. О том, что сельчане просят субсидировать не только репродукцию элитных пород скота, завозимых из-за рубежа, но и отечественный КРС, замминистра сообщил сам.

- Мы сейчас этот вопрос рассматриваем, - сказал Айдарбек Сапаров. – Будем субсидировать на одну голову 150 000 тенге. То, что касается продукции животноводства, на следующий год программу отменили. Сейчас мы этот вопрос вместе с «Атамекеном» (Национальная палата предпринимателей – "НГ") вынесли на обсуждение и думаем, что программу нужно отстоять. Все крестьяне просят, их нужно поддержать.

В отличии от директоров ТОО пчеловод Сергей ПЕТРОВ поднял другую проблему – в Костанайской области стали мало засевать поля гречихой. Как известно, эта культура является медоносом.

- Крестьянам не выгодно сеять гречиху, - считает Петров. – Засевают другую медоносную культуру – донник, но после начала цветения его скашивают.

Замминистра, отметил, что мед является экспортоориентированным продуктом, и предложил местной власти со следующего года провести работу по расширению посевов гречихи.

А всем местным аграриям рекомендовал обратить внимание на расширение посевов еще одной культуры – сои. Он сообщил, что Минсельхоз недавно презентовал программу «Северная соя». Сейчас в республике под сою занимают 125 000 га, 86% из которых приходится на Алматинскую область.

- Для Северного Казахстана нашли специальные семена и на следующий год их посеем на 150 000 га, - сказал Сапаров. – Соя – это будущее. Это будет прорыв, потому что 90 млн тонн – потребность Китая. Рынок рядом у нас, и это хорошая травозаменяющая культура, накапливающая в почве азот. Вы все будете заинтересованы выращивать сою.

В заключении он сообщил, что в министерство сейчас поступает много предложений из регионов, и он для того и встретился с аграриями, чтобы услышать их мнения по всем поднимаемым вопросам.