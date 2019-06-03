Похолодание и дожди принесёт циклон - погода в Костанае и области на начало недели
Георгий ГОВОРОВ
По прогнозу синоптиков, с вечера понедельника температура воздуха в Костанае начнет постепенно понижаться. Это связано с тем, что на территории области установится власть холодного циклона.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
Во вторник, 4 июня, ночью местами, а днём на большей части региона пройдёт дождь. Местами возможны грозы, шквал и град. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный ночью 9-14, местами 15-20, а днем порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15, местами +18, днём +20...+25, местами +30 градусов.
В среду, 5 июня, облачно, ожидается дождь, местами гроза, шквал и возможен град. Ветер северо-западный 9-14, местами 10-15 м/с. Столбики термометров могут показывать ночью +2...+7, местами +10, днем +10...+15, местами +20 градусов.
- В Костанае во вторник облачно, утром и днем вероятны дождь и гроза. Ночная температура +13...+15, днем +22...+24 градуса, - рассказала "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В среду облачно, вероятен дождь. Ночью столбики термометров опустятся до +5...+7, температура днём +10...+12 градусов.
Тенденция на похолодание будет продолжительной. Осадки будут мешать прогреванию воздуха и почвы.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 123
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Президентом федерации бокса Костанайской области стал Кайрат Ахметов
А Бек что там делает?
Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция
Чёт побоялись сегодня, женщин с детьми, в автобусы - пихать... :lol: :oops: :-o
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Такая хрень у нас не пользуется спросом. За сохним на ровном месте Барбару точно не увезешь. На острава. Я тебе реально предложил ващето. Ну ладно. Давай тогда. Так. Прозондируй ауди...
Визит вице-министра сельского хозяйства в Костанайскую область начался с посещения ТОО "Милх"
Сергей_я: ну наверно потому что там у них не молоко,а молочный продукт. Нет. Это потому что используется технология ультрапастеризации.
Визит вице-министра сельского хозяйства в Костанайскую область начался с посещения ТОО "Милх"
Хех. Я 20 лет назад сухое молоко тизаскал в актау. Я щегол был тогда ещё. Они там мутили молоко.из рудного. Потом тема затухла. А земля круглая. Иду по центру а она. Пугачева. Не певица. Зам. Стоит...