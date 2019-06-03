Похолодание и дожди принесёт циклон - погода в Костанае и области на начало недели

По прогнозу синоптиков, с вечера понедельника температура воздуха в Костанае начнет постепенно понижаться. Это связано с тем, что на территории области установится власть холодного циклона.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Во вторник, 4 июня, ночью местами, а днём на большей части региона пройдёт дождь. Местами возможны грозы, шквал и град. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный ночью 9-14, местами 15-20, а днем порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15, местами +18, днём +20...+25, местами +30 градусов.

В среду, 5 июня, облачно, ожидается дождь, местами гроза, шквал и возможен град. Ветер северо-западный 9-14, местами 10-15 м/с. Столбики термометров могут показывать ночью +2...+7, местами +10, днем +10...+15, местами +20 градусов.

- В Костанае во вторник облачно, утром и днем вероятны дождь и гроза. Ночная температура +13...+15, днем +22...+24 градуса, - рассказала "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В среду облачно, вероятен дождь. Ночью столбики термометров опустятся до +5...+7, температура днём +10...+12 градусов.

Тенденция на похолодание будет продолжительной. Осадки будут мешать прогреванию воздуха и почвы.