Плати и скачи! Открытие скакового сезона 2019 года прошло в Костанайском районе

Конно-спортивные соревнования «Открытие скакового сезона 2019» прошли на ипподроме «Аргымак» в поселке Заречный Костанайского района в субботу, 1 июня. Со всего Казахстана и трех областей России приехали наездники и владельцы скакунов, чтобы побороться за солидные призы.

Всего в соревнованиях приняли участие около 40 наездников.

За победу в самой престижной дистанции аламан-байга (16 000 м) за первое место вручали новый автомобиль «Лада Гранта». Первым в этом забеге был 12-летний Нурболат СУНЕТАЙ из Талгара (Алматинская область).

- Я третий год участвую в скачках, - рассказал он "НГ". - Брат научил меня ездить верхом. Это не первая моя победа за сегодня.

Серебро в этой дистанции досталось наезднику из Атбасара (Акмолинская область) Валихану Алшынбаеву, наградой стал приз в размере 500 000 тенге. Бронза и 250 тысяч тенге досталась Раимбеку Амангельды из Нур-Султана.

Лошадь одного из участников не выдержала испытания самым длинным забегом, выбилась из сил и упала. Ее жизнь было решено прервать на месте.

Топ-байга (10 000 м) также увенчалась успехом Нурболата Сунетая. Приз за победу - 500 тысяч тенге. Занявшему 2 место Бауржану Аубакиру из Кызылорды вручили 250 000 тенге. Третье место занял Нурбол Токтасын из Нур-Султана. Награда за бронзу - 150 000 тенге.

Победитель в топ-байге - Нурболат Сунетай

Сунетай победил и на дистанции 6 000 м - кунан-байге, получив из призового фонда 400 000 тенге. Серебро осталось за Нурболом Токтасыном из Нур-Султана, которому вручили 200 000 тенге, бронзу и 100 000 тенге взал кызылординец Акта Адлетулы.

На дистанции тай жарыс (4 000 м) чемпионом стал Валихан Алшынбаев из Атбасара, второе место взял Нурболат Сунетай, третье - Нурбол Токтасын. Призами в этом забеге стали 100 000, 50 000 и 30 000 тенге соответственно.

Состязание всадников - Аударыспак

Победителей турнира наградили медалями и грамотами. Призы забирают владельцы лошади, а всаднику достаются проценты от выигрыша.

Участие в соревнованиях - платное. Вступительные взносы в аламан-байге - 60 000 тенге за одного участника, кунан-байге - 25 000 тенге, топ-байге - 30 000 тенге, тай жарысе - 10 000 тенге.

Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО

- В этом году мы планировали провести три турнира, но, скорее всего, проведем пять-шесть, - сообщил "НГ" вице-президент федерации конных видов спорта Костанайской области Нурбол АБДРАХМАНОВ. - Потому что планируется проведение соревнований в честь 70-летия Карасуского района, следом - областная спартакиада в Житикаре, далее - закрытие скакового сезона. Вы сами видите, сколько народа! Праздник удался! Погода прекрасная. Мы хотели добиться массовости, мы ее добились.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА