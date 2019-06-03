Плати и скачи! Открытие скакового сезона 2019 года прошло в Костанайском районе
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Конно-спортивные соревнования «Открытие скакового сезона 2019» прошли на ипподроме «Аргымак» в поселке Заречный Костанайского района в субботу, 1 июня. Со всего Казахстана и трех областей России приехали наездники и владельцы скакунов, чтобы побороться за солидные призы.
Всего в соревнованиях приняли участие около 40 наездников.
За победу в самой престижной дистанции аламан-байга (16 000 м) за первое место вручали новый автомобиль «Лада Гранта». Первым в этом забеге был 12-летний Нурболат СУНЕТАЙ из Талгара (Алматинская область).
- Я третий год участвую в скачках, - рассказал он "НГ". - Брат научил меня ездить верхом. Это не первая моя победа за сегодня.
Серебро в этой дистанции досталось наезднику из Атбасара (Акмолинская область) Валихану Алшынбаеву, наградой стал приз в размере 500 000 тенге. Бронза и 250 тысяч тенге досталась Раимбеку Амангельды из Нур-Султана.
Лошадь одного из участников не выдержала испытания самым длинным забегом, выбилась из сил и упала. Ее жизнь было решено прервать на месте.
Топ-байга (10 000 м) также увенчалась успехом Нурболата Сунетая. Приз за победу - 500 тысяч тенге. Занявшему 2 место Бауржану Аубакиру из Кызылорды вручили 250 000 тенге. Третье место занял Нурбол Токтасын из Нур-Султана. Награда за бронзу - 150 000 тенге.
Победитель в топ-байге - Нурболат Сунетай
Сунетай победил и на дистанции 6 000 м - кунан-байге, получив из призового фонда 400 000 тенге. Серебро осталось за Нурболом Токтасыном из Нур-Султана, которому вручили 200 000 тенге, бронзу и 100 000 тенге взал кызылординец Акта Адлетулы.
На дистанции тай жарыс (4 000 м) чемпионом стал Валихан Алшынбаев из Атбасара, второе место взял Нурболат Сунетай, третье - Нурбол Токтасын. Призами в этом забеге стали 100 000, 50 000 и 30 000 тенге соответственно.
Состязание всадников - Аударыспак
Победителей турнира наградили медалями и грамотами. Призы забирают владельцы лошади, а всаднику достаются проценты от выигрыша.
Участие в соревнованиях - платное. Вступительные взносы в аламан-байге - 60 000 тенге за одного участника, кунан-байге - 25 000 тенге, топ-байге - 30 000 тенге, тай жарысе - 10 000 тенге.
Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО
- В этом году мы планировали провести три турнира, но, скорее всего, проведем пять-шесть, - сообщил "НГ" вице-президент федерации конных видов спорта Костанайской области Нурбол АБДРАХМАНОВ. - Потому что планируется проведение соревнований в честь 70-летия Карасуского района, следом - областная спартакиада в Житикаре, далее - закрытие скакового сезона. Вы сами видите, сколько народа! Праздник удался! Погода прекрасная. Мы хотели добиться массовости, мы ее добились.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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