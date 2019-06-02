Лучший теннисист Казахстана вышел в четвертьфинал "Ролан Гарроса"
informburo.kz
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин продолжает своё успешное выступление на открытом чемпионате Франции в Париже, сообщает informburo.kz.
Фото с сайта informburo.kz
В паре с бельгийцем Йораном Флигеном 51-я ракетка мира в третьем круге одержал волевую победу над аргентинцами Федерико Дельбонисом и Гильермо Дюраном - 2:6, 7:6, 6:4, выйдя в итоге в четвертьфинал.
Это его историческая победа на топ-уровне, так как на всех турнирах Большого шлема он в предыдущие годы не мог добиться столь высокого результата.
Поединок длился 1 час 51 минуту.
На этой стадии турнира Кукушкин и Флиген встретятся с победителями матча парного разряда Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фара (оба - Колумбия) - Робин Хасе (Голландия)/Фредерик Нильсен (Дания).
В предыдущих поединках Кукушкин и Флиген с одинаковым счётом победили молдаванина Раду Албота и тунисца Малика Жазири, а также уругвайца Пабло Куэваса и испанца Фелисьяно Лопеса – 6:3, 3:6, 6:4.
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Теперь с голоду не помрете. Да, у вас тоже сегодня - ярмарка... :lol: :-P
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf: Натуральной еды на всех не хватит :-) a.radikal.ru Это моя картошка, моя Плантация. Думаю, что пару недель - продержусь... :lol: [Исправлено: drakon, 02.06.2019 - 13:04]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: они ее в песке выращивают похоже . на ней следов земли нет. Они просто уже помытую клонируют. Натуральной еды на всех не хватит :-)
Вокруг шашлыка
Готово, с овощами должно нормально зайти :lol: i.ibb.co
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron: А сами чего покупаете, знамо откуда, или ? вроде египетская первая появляется в продаже. свежая. они ее в песке выращивают похоже . на ней следов земли нет.