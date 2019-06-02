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Лучший теннисист Казахстана вышел в четвертьфинал "Ролан Гарроса"

informburo.kz

2 июня 2019, 11:26 |  Спорт

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин продолжает своё успешное выступление на открытом чемпионате Франции в Париже, сообщает informburo.kz.

Фото с сайта informburo.kz

В паре с бельгийцем Йораном Флигеном 51-я ракетка мира в третьем круге одержал волевую победу над аргентинцами Федерико Дельбонисом и Гильермо Дюраном - 2:6, 7:6, 6:4, выйдя в итоге в четвертьфинал.

Это его историческая победа на топ-уровне, так как на всех турнирах Большого шлема он в предыдущие годы не мог добиться столь высокого результата. 

Поединок длился 1 час 51 минуту.

На этой стадии турнира Кукушкин и Флиген встретятся с победителями матча парного разряда Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фара (оба - Колумбия) - Робин Хасе (Голландия)/Фредерик Нильсен (Дания).

В предыдущих поединках Кукушкин и Флиген с одинаковым счётом победили молдаванина Раду Албота и тунисца Малика Жазири, а также уругвайца Пабло Куэваса и испанца Фелисьяно Лопеса – 6:3, 3:6, 6:4.
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