Музыкальный парад с идеологией - День защиты детей отпраздновали в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Парад детских и молодёжных оркестров и ансамблей прошёл сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей. Маршевые колонны сразу трех оркестров Костаная и более 2 000 школьников прошли строем по главной площади города.
Выстраивалась колонна возле парковки напротив Казахско-Французского центра.
В 10 часов строй сдвинулся с места.
Возглавил парад городской муниципальный оркестр, вслед за ними шли мажоретки-барабанщицы из щколы № 5 и ансамбль "Карнавал". И если последние лишь изображали барабанщиц, то мажоретки играли на ударных строевую, а оркестр исполнял самые разные композиции из своего репертуара.
Замыкали строй школьники и творческие коллективы Костаная. Парад промаршировал вдоль здания главного корпуса КГУ им. Байтурсынова по ул. Байтурсынова, свернул на пр. Аль-Фараби, дошёл до площади перед облакиматом и по парковой аллее вернулся к памятнику Ахмету Байтурсынову.
Здесь дети выстроились на заранее расчерченные площадки под музыку городского оркестра.
Чтобы преодолеть этот маршрут, колоннам понадобилось 20-25 минут. На пути парад трижды останавливался, когда оркестр, возглавляющий парадный строй, переходил с одной песни на другую.
Параду радовались прохожие. Они достали свои телефоны и документировали в Инстаграм всё происходящие.
Не смогли запечатлеть парад лишь художницы, рисовавшие в парке цветы. Но и они не устояли перед таким зрелищем. Девочки отложили мольберты в сторону и придвинулись ближе к клумбам, отойдя с пути колонн.
Как только школьники и коллективы выстроили полукруг возле памятника Байтурсынову, начался небольшой концерт.
Оркестры не стали дожидаться его окончания и поспешили ретироваться. Да так, что, когда ведущие объявили выступление муниципального оркестра, его не оказалось на месте.
- Ровно 70 лет назад, в 1949 году, на международном конгрессе впервые заговорили о судьбах детей, пострадавших от последствий мировой войны, - сказала участникам парада руководитель отдела образования акимата Костаная Айман ИБРАЕВА. - Тогда был учрежден Международный день защиты детей, который впервые отметили 1 июня 1950 года. Елбасы всегда во главу угла ставит заботу о подрастающем поколении. Все программы государства направлены на то, чтобы ваше настоящее и будущее было радостным, счастливым и перспективным.
Но всё это дети уже знали, так как вместо того, чтобы внимать важной общественно-политической информации, играли в телефонах и общались друг с другом.
Как показал небольшой опрос "НГ", про парад ученикам рассказали в школах, а пришли они только по желанию. Однако через 10 минут после старта концерта колонны сильно порядели. Из выстроенных "коробок" постепенно отделялись школьники и растворялись в парке.
- От нашей школы участвуют 50 детей. Это третьи и четвертые классы, малышей мы приглашать не стали, - сообщила завуч школы-гимназии № 5 "А" Айгуль АХМЕТОВА. - Мы кинули клич в беседах в WhatsApp. Кто откликнулся, тот и пришёл сегодня. Долго мы здесь не пробудем. Дети пришли к 9 утра, уже немного устали. Утомившиеся ребята сейчас сидят на лавочках. А остальные стоят. Им интересен концерт. Тем более, что во многих номерах участвуют их одноклассники и друзья.
В рамках празднования Дня защиты детей в Костанае стартовала акция "Протяни руку жизни". В Сити-центре волонтёры вручали горожанам листовки. Им помогали школьники, которые, по словам директора регионального центра психологической поддержки и дополнительного образования управления образования Костанайской области Елены ПЕТРЕНКО, объединились в группы по 30 человек и раздавали листовки возле каждой школы города.
- Наш центр - единственный в Казахстане. Здесь можно получить консультацию совершенно бесплатно, анонимно и по любому вопросу, - подчеркнула Петренко. - Дети летом не охвачены учительской заботой и вниманием. Когда в себе или личной жизни возникают проблемы, ребенок даже не знает, куда обратиться и кому рассказать, копит в себе печаль. Чаще всего нас спрашивают о конфликтах с родителями, многие интересуются, как решить проблемы эмоционального характера: неразделенная любовь, ссора с другом и тому подобное. Мы стараемся помочь.
Позвонить в центр можно круглосуточно по телефону 37-08-58. По адресу ул. Гоголя, 183, каб. 305 можно прийти на прием. Иногда мобильная группа психологов выезжает на место.
В 11:45 концерт завершился.
Парад детских и молодёжных оркестров и ансамблей в Костанае проводят в Костанае второй раз. В прошлом году его отменили из-за непогоды, в позапрошлом он былл даже масштабнее нынешнего. Как пояснила "НГ" Айман Ибраева, тогда участвовали коллективы и школьники со всех районов области. В этом году они проводят парады дома.
По замыслу организаторов из министерства образования, парады сегодня прошли в одно и то же время во всех городах и районных центрах Казахстана.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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