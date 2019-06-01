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Vital
Большая ветка упала от ветра на электролинию по ул. Матросова в Костанае
maxsaf: Самый первое дерево кронировал мой дед. Давно было я маленький был. Он крону срезал и нет больше тополя в его дворе. Право это было в СССР.
01.06.19 02:35
Vital
Вокруг шашлыка
Знаете почему в последнее время стало распространены соусы? Мясо стало без вкусным. Почти полупластмасой. И если его не полить колой, тархуном, ягодой, химией, и ещё кучей специй то вечер пропал....
01.06.19 02:29
maxsaf
Большая ветка упала от ветра на электролинию по ул. Матросова в Костанае
Очередной шах и мат противникам кронирования. Последний гвоздь в крышку :lol:
01.06.19 02:23
arman_kst
Ветер унес батуты в микрорайоне Аэропорт и на набережной в КЖБИ в Костанае
Кто нибудь да пострадает
01.06.19 01:12
drakon
Большая ветка упала от ветра на электролинию по ул. Матросова в Костанае
Да, срежьте уже, в конце концов, все деревья - городе... :lol:
31.05.19 23:33
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«Нужно подпускать нашу молодежь» - главные тренеры «Тобола» и «Шахтера» о матче этих команд

Дмитрий ПЕТРЕНКО

1 июня 2019, 07:51 |  Спорт

Домашняя игра «Тобола» в рамках 13-го тура чемпионата РК среди команд премьер-лиги завершилась уверенной победой над «Шахтером» со счетом 2:0.

Пресс-конференция началась по традиции с гостей - главного тренера карагандинцев Николая КОСТОВА.

- Очень хорошая игра, - сказал он. - Мне не стыдно, что наша команда сегодня проиграла. «Тобол» играл в хороший футбол сегодня. Мы тоже показали активные действия против такой сильной команды. "Тобол" заслуженно находится на 2 месте турнирной таблицы. Считаю, что наша команда должна усилиться во время трансфера. Думаю, мы показали сегодня неплохую игру. Поздравляю противника! Мы не падаем духом, смотрим вперед!

- А в каких позициях хотите усилиться?

- Я не собираюсь сейчас говорить в каких позициях, но чувствуется, что наша команда... Я не могу об этом говорить, так как это должно быть согласовано с нашим руководителем.

Далее в пресс-комнате в бодром расположении духа появился главный тренер ФК «Тобол» Владимир ГАЗЗАЕВ.

- Всех с победой! Считаю мы провели очень хороший матч, очень важна нам эта победа, - отметил он. - Были отрезки, где мы немного сбавляли в темпе, интенсивности. Идет накопление не физическое, а прежде всего эмоциональное. Мы ставим задачу в каждой игре выиграть, естественно - психологическое давление, с которым наши игроки справляются. Мы очень много говорим о том, что надо выкладываться в каждой игре. Нет проходных матчей! Сегодня мы играли с хорошей командой. У команды очень хороший тренер и последние результаты хорошие показал «Шахтер», тем не менее, наши игроки, на мой взгляд, выглядели сегодня лучше, очень хорошая была заряженность. Мне кажется, мы заслуженно победили. В первом тайме не реализовали ряд моментов, после которых мы могли уверенно вести в счете. Поэтому очень важна была эта победа. Есть время отдохнуть и целенаправленно готовиться к следующим матчам.

- Что можете сказать на данный момент по поводу состояния здоровья Дмитрия Мирошниченко? - спросил корреспондент "НГ" 

- 6 июня Дмитрий начинает заниматься по индивидуальной программе.

- То, что Михаила Гордейчука не было сегодня даже в замене, что-то значит?

- Нет, ничего не значит. Во многих командах при определенных раскладах доверяют молодежи. У Артема Шерстова есть очень хорошие качества игрока группы атаки, сегодня он вышел и эмоции его перехлестывали, поэтому с тактической точки зрения он неправильно действовал. Он еще достаточно молодой и очень талантливый игрок, поэтому я посчитал нужным сегодня дать ему шанс. Подпускать потихоньку нашу молодежь, которая должна прогрессировать, расти. Если мы не будем доверять ей и не давать шансов хотя бы какое-то игровое время на начальном этапе, рост наших молодых игроков будет медленнее.

О матче.

Трибуны «Тобыл Арены», как всегда, были полны. Первый тайм начался с уверенных атак по воротам гостей. Несмотря на дисквалификацию Канкавы, который постоянно охраняет центр поля в составе "Тобола", видимых дыр в обороне хозяев не было.

Единственные моменты, где могло прилететь от «Шахтера» - контратаки. В них карагандинцы были сильны.

В целом за такую игру каждому игроку «Тобола» хотелось пожать руку после матча. Чего только стоил  угловой в исполнении капитана команды Азата Нургалиева на 25 минуте, с которого Бауыржан Турысбек забил головой. Счет открыт - 1:0.

На трибунах некоторые молодые болельщики убивали двух зайцев - восторженно болели и делали ставки в режиме «лайв» с мобильных телефонов.

Тем временем Федин неустанно пытался прорваться к воротам соперника, но без результата - дважды сыграл во вратаря. Однако трибуны все равно скандировали: «Федин Федин!».

Во втором тайме, на 59 минуты, с шикарного паса Артураса Жулпы Нургалиев прострелил ворота - 2:0. Правда, перед этим капитан "Тобола" схлопотал горчичник за подкат.

Стоит отдать должное Нике Квеквискири, а также герою вечера - вратарю "Тобола" Эмилю Балаеву, который отбил в конце второго тайма пенальти.

Впервые после проблем со здоровьем вышел на поле Сенин Себаи и забил гол, но засчитан он не был, так как судья посчитал, что в момент удара игрок был в положении вне игры.

Таким образом «Тобол» закрепился на 2-м месте турнирной таблицы.
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