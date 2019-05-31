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Vital
Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Когда девушка говорит что, они каждый день сидят. То скорей всего это было один раз, максимум 1.5 раза.
31.05.19 20:47
Vital
Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Местные мужики и скорей всего из её и других подъездов. Сели раздавили флакон. Может минут за 30. А автор панику подняла. А вечером не бось смотрит такие фильмы как Афоня. Ирония судьбы. И другие...
31.05.19 20:40
Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Что-то навеяло: Сегодня май, а завтра лето! Спасибо партии за это!
31.05.19 19:49
Victor Yang
Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Также сообщаем, что за 5 месяцев 2019 года в полицию не поступило ни одного звонка с адреса пр. Абая д. 20 по факту распития спиртных напитков. Источник:www.ng.kz "Куда обращаться, если возле...
31.05.19 19:21
Змея Подколодная
Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Сколько сама прошлым летом вызывала, никогда своевременно не приезжали. ПЫ.СЫ. Сезон пьяного быдла во дворах считать открытым.
31.05.19 18:53
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Дождь и гроза в области, безоблачно в Костанае - прогноз погоды на выходные

31 мая 2019, 15:44 |  Общество

В первые дни лета жителей региона ожидает жаркая погода. Согласно прогнозам синоптиков, температура днем по области будет достигать местами 33 градусов тепла. В некоторых районах региона прогнозируют дождь и грозу, а вот в областном центре суббота и понедельник, 1-е и 3 июня, будут безоблачными. Кратковременный дождь и гроза в Костанае ожидаются только 2 июня.

Фото Ксении РЕБИК

- Ночью в субботу в Костанайской области температура будет составлять 12-17 градусов выше нуля, местами 7 градусов. А в воскресенье и понедельник 7-12 градусов, местами 15, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП "Казгидромет"  Валентина ЗАГРЕБИНА. - Днем 1 июня воздух прогреется до 25-30, местами 33 градусов, 2-3 июня - до 23-28, местами 31 градуса тепла.

В Костанае ночами температура воздуха составит 12-14 градусов тепла, днем 1 июня - 23-28 градусов, 2 и 3 июня - 25-27 градусов выше нуля.

Ветер в Костанае в ближайшие дни будет достигать 9-14 м/с, направление северо-западное. В области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
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