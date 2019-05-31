Дождь и гроза в области, безоблачно в Костанае - прогноз погоды на выходные
В первые дни лета жителей региона ожидает жаркая погода. Согласно прогнозам синоптиков, температура днем по области будет достигать местами 33 градусов тепла. В некоторых районах региона прогнозируют дождь и грозу, а вот в областном центре суббота и понедельник, 1-е и 3 июня, будут безоблачными. Кратковременный дождь и гроза в Костанае ожидаются только 2 июня.
Фото Ксении РЕБИК
- Ночью в субботу в Костанайской области температура будет составлять 12-17 градусов выше нуля, местами 7 градусов. А в воскресенье и понедельник 7-12 градусов, местами 15, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП "Казгидромет" Валентина ЗАГРЕБИНА. - Днем 1 июня воздух прогреется до 25-30, местами 33 градусов, 2-3 июня - до 23-28, местами 31 градуса тепла.
В Костанае ночами температура воздуха составит 12-14 градусов тепла, днем 1 июня - 23-28 градусов, 2 и 3 июня - 25-27 градусов выше нуля.
Ветер в Костанае в ближайшие дни будет достигать 9-14 м/с, направление северо-западное. В области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
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